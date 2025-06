​Teva Rohfritsch ouvre le débat sur la fin de vie

Tahiti le 18 juin 2025. Dans un communiqué envoyé aux médias ce mercredi matin, le sénateur Teva Rohfritsch annonce ouvrir une consultation sur les deux propositions de loi sur les soins palliatifs et l’accès au droit à mourir qui ont été étendues à la Polynésie française avant leur adoption par l’Assemblée nationale le 27 mai dernier.





Cette extension, qui a surpris tout le monde, la santé étant de compétence du Pays, n’a pas été discutée à l’assemblée de la Polynésie française et déjà des oppositions se sont faites jour, sans surprises, par les différentes représentations religieuses.



Afin de préparer son vote au Sénat sur le sujet, Teva Rohfritsch a ouvert sa boîte mail afin de recevoir les avis des Polynésiens sur le sujet. "Compte tenu de la portée profondément humaine, éthique et morale de ces textes et en vertu du principe de spécialité législative que nous garantit l’article 74 de la Constitution, cette situation ne peut rester sans réaction de notre part au Sénat", explique-t-il dans son communiqué.



Au sujet de la fin de vie, Teva Rohfritsch revient sur "ces propositions législatives" qui "soulèvent des questions majeures qui dépassent le seul champ de la santé publique. Elles engagent une réflexion profonde sur la liberté individuelle, la dignité humaine, notre rapport à la souffrance, à la vie, à sa fin, autant de dimensions médicale, éthique, morale, sociétale et politique. Elles appellent aussi, sur un plan plus opérationnel, à une évolution de l’organisation sanitaire de la Polynésie française, tant sur le plan matériel qu’humain, nécessitant des moyens qu’il conviendrait d’évaluer, d’identifier et de mobiliser."



Aussi, "parce que ces textes nous concernent assurément tous directement, parce que les Polynésiens ont aussi leur mot à dire dans ce débat de portée nationale, parce que notre Statut nous donne la possibilité de nous différencier, si nous le souhaitons", le sénateur invite chacun à lui adresser ses pensées sur le sujet à l’adresse



Des échanges que l’élu souhaite placée "dans une démarche constructive et respectueuse."



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Juin 2025 à 09:28