​Teura Iriti annonce rejoindre le Tapura

Tahiti, le 4 mai 2022 – La nouvelle maire de Arue, ancienne numéro deux du Tahoera'a et élue non inscrite à l'assemblée annonce officiellement qu'elle rejoint officiellement le Tapura Huiraatira d'Édouard Fritch, annoncent nos confrères de Polynésie la 1ère.



Largement évoquée dans nos colonnes ces derniers jours et quasiment confirmée par le président du Tapura, Édouard Fritch, dans notre édition de mardi, le ralliement de Teura Iriti au parti majoritaire est "officiellement annoncé" par l'intéressée, indiquent mercredi nos confrères de Polynésie la 1ère dans un post Facebook. La nouvelle maire de Arue et ancienne numéro deux du Tahoera'a rejoint donc le Tapura Huiraatira.



Reste à savoir quelles seront les conséquences de cette décision au sein de la majorité municipale. La liste d'union de Teura Iriti regroupait en effet d'ancien Tahoera'a et Tavini, ou encore le leader de Heiura-Les Verts, Jacky Bryant. La semaine dernière, les premières discussions en interne à Arue ia Papaoa étaient déjà houleuses sur ce revirement politique trois mois à peine après les élections municipales partielles qui ont vu la liste de Teura Iriti l'emporter avec plus de 70% des voix… face au Tapura.