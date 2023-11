​Tematai Le Gayic entre au "Who's Who"

Tahiti, le 15 novembre 2023 – Le plus jeune député de l'histoire de la Ve République a été retenu dans la 70 ème édition du "Who's Who in France".



Dans le cadre de la parution de la 70 ème édition du "Who's Who In France" – qui recense et met en lumière des personnalités d'horizons divers et variés "contribuant à l'activité et au rayonnement de la France" - l'on apprend que le jeune député polynésien, Tematai Le Gayic, a fait son entrée dans cette promotion. En juin 2022, il avait été élu député à l'âge de 21 ans, devenant ainsi le plus jeune député de la Ve République.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 15 Novembre 2023 à 11:23 | Lu 422 fois