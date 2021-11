​Teheiura exclu de Koh-Lanta pour tricherie

Tahiti, le 9 novembre 2021 - Teheiura, le célèbre aventurier de Koh-Lanta a été exclu de la l'émission qui se déroulait sur son île de Taha'a après avoir triché en demandant et acceptant de la nourriture de la part d'un pêcheur, ce qui est totalement interdit. Il a expliqué son geste sur sa page Facebook, se disant "tiraillé par la faim". Convoqué par Denis Brogniart pendant l'émission, Teheiura a reconnu les faits et a donc quitté l'aventure.



Coup de tonnerre dans l'aventure Koh-Lanta, la légende diffusée mardi. Teheiura, le candidat polynésien a été exclu de la célèbre émission qui se déroulait sur son île de Taha'a après avoir triché en réclamant et acceptant de la nourriture à deux reprises de la part d'un pêcheur, ce qui est totalement interdit. Convoqué par Denis Brogniart pendant l'émission, qui lui a demandé des explications, Teheiura a reconnu les faits et a donc été contraint de quitter l'aventure.



Teheiura s'est longuement exprimé sur les réseaux sociaux juste après la diffusion de l'épisode de son éviction. Il s'est excusé et a expliqué son geste se disant "tiraillé par la faim" , ne pouvant pas résister à la "tentation" qui était "trop forte". Il précise avoir partagé la nourriture avec ses co-aventuriers. Selon lui, ces derniers lui avaient d'ailleurs suggéré à plusieurs reprise de demander de la nourriture à des Polynésiens, ce qu'il avait jusque là toujours refusé. L'aventurier insiste sur le fait que sa famille n'est pas impliquée dans l'incident. Teheiura précise également que bien que "la production n’a aucune image, aucune preuve" il a "préféré́ reconnaître et sortir du jeu".