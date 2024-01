​Teahupo’o : 390 millions de francs pour la nouvelle passerelle

Tahiti, le 17 janvier 2024 – Les coûts se précisent au fur et à mesure de l'avancement des travaux à Teahupo'o. Après la tour des juges estimée à 525 millions de francs, l'aménagement de la nouvelle passerelle, accessible dès le mois de mai pour le grand public, devrait coûter 390 millions de francs.



Si les budgets évoluent naturellement au fur et à mesure de l'avancée des travaux à Teahupo'o, effectués dans le cadre des épreuves olympiques de surf, ils se précisent à l'approche de la date butoir. Pour rappel, si le coût total des investissements devrait avoisiner les 8 milliards de francs, le Pays, de son côté, s'est engagé à hauteur de 4,8 milliards de francs. En effet, à l'image de la tour des juges, estimée à 525 millions de francs mais financée à parts égales par l'État et le Pays, les investissements liés à l’accueil des JO se trouvent plus ou moins partagés. Une répartition des financements qui n'échappe pas à la nouvelle passerelle située à l'embouchure du village : sur les 390 millions de francs annoncés par le Pays, seulement 30% des coûts seront financés par ce dernier, tandis que l'État, au travers du 3e instrument financier, se chargera des 70% restants. À noter que ce coût total de 390 millions de francs comprend également les aménagements paysagers, les accès piétons et PMR, ainsi que les parkings aux alentours.