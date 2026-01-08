​Te mana o te moana lance un appel pour recenser les tortues marines

Tahiti, le 28 janvier 2026 - L'association Te mana o te moana lance un appel à témoignages auprès de la population afin de recenser les traces de tortues marines sur les plages du Fenua pendant leur période de reproduction et de ponte.
À la faveur de la période de ponte des tortues marines, l'association Te mana o te moana lance un appel à témoignages en vue de renforcer les connaissances scientifiques et traditionnelles sur les tortues marines de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Cette opération est lancée dans le cadre du projet Impacs (Connaissance et conservation des tortues Imbriquées dans la Pacifique Sud) qui vise à en savoir plus sur la tortue imbriquée, une espèce en danger critique d’extinction et dont le cycle de vie est encore peu connu dans ces deux territoires du Pacifique.
Le projet Impacs repose sur trois axes majeurs : la collecte et la valorisation des savoirs traditionnels, la mise en place d’un réseau de sciences participatives mobilisant les populations locales, et le lancement d’un programme scientifique commun aux deux territoires pour suivre les femelles tortues vertes et imbriquées en ponte.
L’association invite donc toute personne observant l’un des éléments suivants à le photographier et à le signaler en transmettant ces informations : Traces de montée ou de descente d’une tortue sur le sable et la présence d’un nid si observé ; tortue en train de pondre sur la plage ; accouplement de tortues marines en mer ; émergence/déplacement de jeunes tortues à la sortie du nid jusqu’à la mer.
Les photographies doivent montrer les deux profils (droit et gauche) complets de la base du cou au bout du bec et une prise de vue de la tortue entière prise du dessus. Les images ayant une résolution pour permettre un zoom sur le profil. Ces informations sont attendues à l’adresse : [email protected]
Te mana o te moana remercie l’ensemble de la population pour sa vigilance et sa participation bénévole à cette opération de recensement. Ces informations sont en effet essentielles pour améliorer les connaissances sur les sites de ponte, suivre les comportements des espèces présentes dans les deux territoires français du Pacifique et renforcer les mesures de conservation.
L’association recueille également des témoignages sur le lien culturel entre les polynésiens et les tortues marines afin de valoriser les savoirs, récits et pratiques traditionnelles associés à cet animal emblématique.
>> Pour en savoir plus sur la photo d’identification des tortues marine.
