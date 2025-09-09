

​Te Mau Aratai s’étend à Taravao

Tahiti, le 23 septembre 2025 – Implantée à Papeete depuis 2018, l’association tutélaire Te Mau Aratai assure actuellement le suivi de 245 majeurs vulnérables, dont une soixantaine à Taiarapu. Ouverte fin juillet, son annexe à la Presqu’île a été inaugurée ce mardi en présence de nombreux partenaires, dont le juge des tutelles. Prochaine étape : dupliquer l'initiative à Raiatea pour couvrir les besoins des îles Sous-le-Vent.





Placée sous la tutelle du ministère des Solidarités, l’association Te Mau Aratai assure la protection et l’accompagnement des majeurs vulnérables depuis 2018. Elle est mandatée par le juge des tutelles pour assurer la gestion et le suivi des dossiers de mesures de tutelle, de curatelle, de sauvegarde de justice et de mesures “ad’hoc”, aussi bien sur le plan juridique et social qu’administratif et financier.



Implantée à Papeete, l’association tutélaire a ouvert sa première annexe à Taravao, fin juillet. Le local situé au rez-de-chaussée de la galerie marchande de Super U a été inauguré ce mardi en présence de partenaires publics et privés avec comme objectif d’être “un repère fiable pour les personnes que nous accompagnons, une voix pour ceux qui en ont besoin”, a déclaré le président de Te Mau Aratai, Bernard Collorig.

​“Nous adapter aux usagers”

Un mandataire judiciaire et un assistant-délégué travaillent sur place, en plus des passages du régisseur. “Depuis août 2018 à aujourd’hui, nous avons géré 362 mesures. À ce jour, nous avons 245 mesures actives, dont une soixantaine rien qu’à Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest. Nous avons vu les chiffres augmenter, notamment de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes atteintes de troubles mentaux ou psychiatriques. C’est difficile pour ces personnes de se déplacer à Papeete. Ça répond à un besoin et c’est à nous de nous adapter aux usagers”, souligne la directrice de l’association, Michella Ching.



Cette inauguration intervient deux semaines après celle de l’association Tutelger. La Presqu’île est désormais bien desservie, comme nous l’a confirmé le juge des tutelles Laurent Mayer, présent dans le cadre de sa tournée mensuelle autour de l’île avec un greffier et un traducteur : “Il y a 2.000 personnes sous tutelle à Tahiti et Moorea. Proposer le suivi à Taravao, c’est une avancée logistique pour tout le monde.” Les îles Sous-le-Vent ne sont pas en reste, puisque la prochaine étape pour Te Mau Aratai serait d’ouvrir une antenne à Raiatea.



L’annexe de Taravao est ouverte du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30 ; elle est fermée au public les mardis et jeudis après-midi, hors rendez-vous. Plus d’infos sur les missions de l’association sur Un mandataire judiciaire et un assistant-délégué travaillent sur place, en plus des passages du régisseur. “Depuis août 2018 à aujourd’hui, nous avons géré 362 mesures. À ce jour, nous avons 245 mesures actives, dont une soixantaine rien qu’à Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest. Nous avons vu les chiffres augmenter, notamment de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes atteintes de troubles mentaux ou psychiatriques. C’est difficile pour ces personnes de se déplacer à Papeete. Ça répond à un besoin et c’est à nous de nous adapter aux usagers”, souligne la directrice de l’association, Michella Ching.Cette inauguration intervient deux semaines après celle de l’association Tutelger. La Presqu’île est désormais bien desservie, comme nous l’a confirmé le juge des tutelles Laurent Mayer, présent dans le cadre de sa tournée mensuelle autour de l’île avec un greffier et un traducteur : “Il y a 2.000 personnes sous tutelle à Tahiti et Moorea. Proposer le suivi à Taravao, c’est une avancée logistique pour tout le monde.” Les îles Sous-le-Vent ne sont pas en reste, puisque la prochaine étape pour Te Mau Aratai serait d’ouvrir une antenne à Raiatea.L’annexe de Taravao est ouverte du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30 ; elle est fermée au public les mardis et jeudis après-midi, hors rendez-vous. Plus d’infos sur les missions de l’association sur www.tutelle-tahiti.com



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 23 Septembre 2025 à 16:42 | Lu 705 fois



