​Taxes Trump, quels impacts pour le Fenua ?

Tahiti, le 2 avril 2025 - Au moins +10 % (plus précisément 10 points de pourcentage) pour tout le monde dès samedi, 34 % additionnels pour la Chine, 20 % pour l'Union européenne (UE)... Donald Trump a promis mercredi une montagne de nouveaux droits de douane à l'entrée des États-Unis. Une augmentation qui concerne aussi la Polynésie française.





Les nouvelles taxes sur les importations imposées par les États-Unis sont censées rapporter plusieurs centaines de milliards de dollars par an à l'État fédéral américain, et se cumulent avec de précédentes annonces du président, déterminé à inverser le cours des échanges internationaux.



Il avait annoncé que le 2 avril serait le “jour de la libération” pour les États-Unis. Celui-ci prend la forme de droits de douane généralisés, avec des pointes pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale.



À partir de samedi 5 avril à 04 h 01 GMT, tous les produits entrant aux États-Unis se verront imposer un droit de douane additionnel de 10 % (plus précisément 10 points de pourcentage), selon le décret présidentiel. +34 % pour la Chine, 20 % pour l'Union européenne, 46 % pour le Vietnam, 24 % pour le Japon, 26 % pour l'Inde ou encore 31 % pour la Suisse. (lire aussi en p. 18)

Les Américains, premiers consommateurs de thon local À l’échelle locale, ce nouveau caprice protectionniste de Donald Trump n’est pas une catastrophe tant l’économie de la Polynésie française est d’abord placée sur l’import que sur l’export.



Cependant, les Américains sont très friands du poisson du Pacifique et de quelques autres denrées. Ainsi, en 2023, l’Institut de la statistique (ISPF) listait les quelques produits que la Polynésie parvenait à exporter. “Le commerce extérieur polynésien se caractérise par un faible taux de couverture et une balance commerciale déficitaire”, expliquait l’ISPF dans son rapport. “Les exportations de produits locaux, essentiellement composées de produits perliers, de poisson et de noni, sont insuffisantes pour couvrir nos importations. Les autres produits locaux exportés sont l'huile de coprah, la nacre, la vanille, le mono’i et, dans une moindre mesure, la bière locale.”



Ainsi, en 2021, dans son étude de la balance commerciale de la Polynésie française, l’ISPF constatait que “les États-Unis, avec 2,1 milliards de francs, captent 23 % de la valeur des exportations locales”. Les exportations vers ce pays avaient alors progressé de 73 % en valeur et de 40 % en volume. Les exportations de poissons frais ou réfrigérés représentaient 72 % de la valeur globale des exportations vers ce pays, les produits perliers 8 % et la purée de noni, 7 %. L’année dernière, le poisson pêché en Polynésie était essentiellement expédié vers les États-Unis pour un montant de 618 millions de francs, faisant de ce pays le principal acheteur de thon frais ou réfrigéré.



Enfin, le tourisme pourrait lui aussi pâtir de ces nouveaux échanges commerciaux. Si la baisse du dollar continue de se confirmer sur les cours, il sera peut-être plus intéressant d’y aller, mais la Polynésie risque de perdre bon nombre de touristes américains.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 2 Avril 2025 à 17:09 | Lu 588 fois