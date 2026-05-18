​Tautua Dauphin s’impose à Nantes

Tahiti le 15 juin 2026. . Vendredi dernier, lors du Gala de Nantes, Tautua Dauphin s’est imposé dans son combat professionnel.
C’est aux points, que le boxeur tahitien, Tautua Dauphin s’est imposé vendredi dernier à Nantes dans son combat professionnel. Imposant, de son entrée sur le ring à sa sortie comme vainqueur, celui qui est désormais inscrit à Nantes a livré un combat complet face à l’Argentin Mariano Agustin Sandoval en huit reprises de trois minutes. Il l’emporte à la décision des juges (79-70, 78-71, 78-71) dans une victoire qui s’est construite à l’usure tout au long des reprises. Le poids welter de 27 ans signe une neuvième victoire en dix combats.
C’est aux points, que le boxeur tahitien, Tautua Dauphin s’est imposé vendredi dernier à Nantes dans son combat professionnel. Imposant, de son entrée sur le ring à sa sortie comme vainqueur, celui qui est désormais inscrit à Nantes a livré un combat complet face à l’Argentin Mariano Agustin Sandoval en huit reprises de trois minutes. Il l’emporte à la décision des juges (79-70, 78-71, 78-71) dans une victoire qui s’est construite à l’usure tout au long des reprises. Le poids welter de 27 ans signe une neuvième victoire en dix combats.