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​Tautua Dauphin s’impose à Nantes


​Tautua Dauphin s’impose à Nantes
Tahiti le 15 juin 2026. . Vendredi dernier, lors du Gala de Nantes, Tautua Dauphin s’est imposé dans son combat professionnel.
 
C’est aux points, que le boxeur tahitien, Tautua Dauphin s’est imposé vendredi dernier à Nantes dans son combat professionnel. Imposant, de son entrée sur le ring à sa sortie comme vainqueur, celui qui est désormais inscrit à Nantes a livré un combat complet face à l’Argentin Mariano Agustin Sandoval en huit reprises de trois minutes. Il l’emporte à la décision des juges (79-70, 78-71, 78-71) dans une victoire qui s’est construite à l’usure tout au long des reprises. Le poids welter de 27 ans signe une neuvième victoire en dix combats.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 14 Juin 2026 à 12:50 | Lu 295 fois
           


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