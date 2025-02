​Tauhiti Nena contre les transgenres dans le sport féminin

Tahiti, le 11 février 2025 - Dans un communiqué publié mardi par l’IBA, International Boxing Association, le président de l'OCBC (Oceania Boxing Confederation), Tauhiti Nena, a pris position en faveur du récent décret publié par le président américain, Donald Trump, afin d’empêcher les athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins.



Dans un communiqué de l’International Boxing Association (IBA), publié mardi, Tauhiti Nena, en tant que président de l'Oceania Boxing Confederation (OCBC), s’est prononcé contre la présence des athlètes transgenres dans les sports féminins. Par ses mots, Tauhiti Nena participe à la campagne agressive de l’IBA à l’encontre du Comité international olympique (CIO), qui l’a exclue du mouvement olympique en 2019. Privée depuis 2019 de l'organisation de son propre tournoi olympique en raison d'une cascade de problèmes de gouvernance, l'IBA bataille sans relâche contre la présence en catégorie féminine de la boxeuse algérienne Imane Khelif (-66 kg) et de la Taïwanaise Lin Yu-ting (-57 kg), championnes olympiques à Paris. Umar Kremlev, le président russe de l’IBA, a d’ailleurs récemment déposé plainte en Suisse.



Dans sa prise de position, Tauhiti Nena exprime son soutien au récent décret du président Trump visant à interdire aux femmes transgenres de participer aux sports féminins. “Cette décision repose sur plusieurs considérations clés qui donnent la priorité à l'équité, à la sécurité et à l'intégrité du sport féminin”, commente-t-il.



“La préservation du sport féminin est cruciale”, poursuit-il. “Veiller à ce que le sport féminin reste un espace où les athlètes féminines peuvent exceller et rivaliser entre elles est essentiel pour la croissance continue et la reconnaissance des réalisations des femmes dans le sport.”



Dans les sports de combat, Tauhiti Nena entend aussi défendre les athlètes féminines. “Les différences physiques entre les femmes cisgenres et les femmes transgenres peuvent accroître le risque de blessure chez les femmes cisgenres pendant les compétitions”, argumente-t-il.



Il conclut en soutenant sans réserve le décret interdisant aux femmes transgenres de participer aux sports féminins afin “que toutes les athlètes féminines aient la possibilité de concourir sur un pied d’égalité”.