​Takaroa, témoin du réchauffement climatique

Tahiti le 22 juillet 2025. Voilà des données qui pourront faire taire quelques minutes au moins les climatosceptiques. MétéoFrance Polynésie a publié hier sur les réseaux sociaux des données alarmantes sur les conséquences du réchauffement de la planète.





Prenant l’atoll de Takaroa à témoin, MétéoFrance Polynésie a publié des chiffres alarmant sur la situation météorologique de l’atoll des Tuamotu. "Depuis plus de 70 ans, la station météorologique de Takaroa, dans l’archipel des Tuamotu, enregistre des données précieuses sur le climat local", explique MétéoFrance. "En analysant ces archives, on observe des transformations notables au fil des décennies, qui confirment un changement progressif, mais réel, du climat de cet atoll du Pacifique."



En effet, selon la station météo, "les mesures montrent une augmentation sensible de la température moyenne annuelle : environ +1,3 °C depuis le début des relevés dans les années 1950. Cette hausse s’est installée de manière régulière, au point que les dernières années figurent parmi les plus chaudes jamais enregistrées à la station. Ce réchauffement s’inscrit dans une tendance durable, sans signe d’inversion", commente MétéoFrance dans des données peu réjouissantes.



En plus des hausses des températures, un autre changement important est à noter, la baisse des précipitations. "Alors qu’il tombait souvent plus de 1 400 mm de pluie par an dans la seconde moitié du XXe siècle, certaines années récentes peinent à dépasser les 1 000 mm. La pluie ne disparaît pas, mais elle devient plus irrégulière", explique MétéoFrance. De longues périodes sèches, parfois suivies d’averses soudaines et intenses se mêlent



Et ce n’est finalement pas tout puisque sur l’atoll, l’humidité relative de l’air a diminué ces dernières décennies, conduisant "vers un climat plus chaud, plus sec, et moins prévisible."



"Les données de Takaroa dressent un tableau clair : le climat devient progressivement plus chaud, plus sec et plus instable. Ces évolutions, bien qu’étalées sur plusieurs décennies, ont des conséquences concrètes pour les populations, l’environnement et les ressources naturelles", conclut MétéoFrance.