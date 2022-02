​Tahiti, aussi escale des croisières aériennes

Tahiti, le 16 février 2022 – Après deux ans d'arrêt, les croisières aériennes autour du monde de l'agence "Safrans du monde" reprennent. Et dès le 15 mars prochain, l'aéroport de Tahiti-Faa'a accueillera l'Airbus tout bleu de "La Compagnie" puisque la Polynésie fait partie des dix escales prévues sur ce voyage.



Comme annoncé par Rare Tahitian Air/port views, les croisières aériennes de l'agence de voyages "Safrans du monde" reprennent. Et la Polynésie fait partie des escales sélectionnées pour ce tour du monde en avion qui partira de Paris pour rejoindre Rio de Janeiro, Cuzco, l'île de Pâques, la Polynésie, Fidji, Singapour, Hanoï, Angkor, Dubaï et Abu Dhabi, et enfin Petra avant le retour à Paris.



Les passagers de la prochaine croisière embarqueront à Paris le 10 mars à bord d'un Airbus 321 neo, de la compagnie aérienne "La Compagnie", privatisé pour l'occasion par Safrans du monde. L'avion tout bleu atterrira à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le 15 mars prochain. La Compagnie opère généralement sur des vols Paris/New York exclusivement en classe affaires, sur des appareils de 76 sièges entièrement convertibles en lits.



Les voyageurs, qui recevront des prestations haut de gamme tout au long de ce parcours exceptionnel de 22 jours auront déboursé chacun un minimum 4,7 millions de Fcfp (39 000 euros) pour un programme tout inclus. Les croisiéristes du ciel resteront environ trois nuits dans chaque destination dans des établissements de luxe.