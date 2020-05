​Tahiti Nui Travel en cessation de paiements

Tahiti, le 11 mai 2020 – Conséquence de l’arrêt brutal du tourisme en Polynésie française, l’agence de voyage Tahiti Nui Travel s’est déclarée vendredi dernier en situation de cessation des paiements. Il revient maintenant au tribunal mixte de commerce de Papeete de se prononcer sur l’avenir de la société.



C’est la première conséquence économique majeure de la crise du coronavirus et de l’arrêt du tourisme en Polynésie française. L’agence de voyage Tahiti Nui Travel s’est déclarée vendredi auprès du tribunal mixte de commerce de Papeete en situation de cessation des paiements, rapportent nos confrères de La Dépêche lundi matin. Une situation qui signifie que l’agence de voyage employant 140 personnes n’est plus en mesure d’honorer ses paiements auprès de ses fournisseurs.



Selon nos informations, la situation financière de la société est la conséquence directe de l’arrêt brutal du tourisme en Polynésie française, avec d’un côté l’arrêt net des encaissements par l’agence et de l’autre la demande insistante des fournisseurs de régler ou de rembourser les voyages prévus pendant cette période. En effet, si le Pays a prévu un texte permettant aux professionnels du tourisme d’obtenir le report du remboursement obligatoire de leurs voyages et prestations touristiques, cette réglementation ne s’applique qu’au marché local et pas à la clientèle étrangère qui est toujours en droit de réclamer le remboursement de ses voyages.



L’agence Tahiti Nui Travel est la propriété de l’homme d’affaires Samoan Frédéric Grey depuis 2016. Ce dernier est le propriétaire du Tahiti Ia Ora Beach et des Sofitel Marara et Sofitel Private Island de Bora Bora. Il est également le propriétaire du Sofitel de Moorea, qui a fait l’objet d’une déclaration de projet d’acquisition auprès de l’autorité polynésienne de la concurrence par l’homme d’affaires local Louis Wane.