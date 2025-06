​Tahiti Infos, 10 ans de quotidien

Tahiti le 22 juin 2025. Lancé en mars 2010, Tahiti Infos est toujours à vos côtés. Depuis 15 ans maintenant sur internet, et depuis 10 ans en format quotidien dans vos foyers, le journal d’informations s’est imposé comme une référence locale et internationale au Fenua.





Le site d’information apparaissait le 2 mars 2010 sous l'impulsion de l'homme d'affaires Éric Minardi à la tête de sa jeune société Fenua Communication. Le tout premier sujet de Tahiti Infos est un reportage en images consacré au Salon du tourisme réalisé par Nathalie Montelle. Les débuts sont déjà encourageants 1 500 à 2 000 internautes consultent alors notre site quotidiennement.



Dans vos mains, c’est le 6 novembre 2012 que la révolution a pris forme, contre l’ancien empire Hersant, désormais éteint en Polynésie française. Tahiti Infos lançait sa première formule papier, sous l’impulsion de son nouvel actionnaire majoritaire, Albert Moux. Sa première Une était consacrée à la 21e édition de la course Hawaiki Nui Va’a.



Tout en couleur et gratuit – une première à l’époque – Tahiti Infos entrait alors dans les foyers à raison de trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.



Trois ans après, c’était le grand saut. Avec l’implantation de sa nouvelle imprimerie de Pacific Press à Papara (une rotative Goss Community SSC de 28 mètres de long, neuf de hauteur et cinq de large), Tahiti Infos devenait un quotidien, gratuit encore jusqu’à ce que les contraintes financières liées à la crise Covid forcent la direction à le passer en payant. Le soir du 25 juin 2015, devant 300 convives invités pour l'inauguration de la nouvelle rotative, Tahiti Infos voyait le jour dans sa nouvelle version. Un format tabloïde, identique à la quasi-totalité des titres de presse dans le monde est adopté.



Cependant, le site n’est pas laissé à l’abandon, bien au contraire. Désormais, ce sont près de 7.000 abonnés qui reçoivent chaque matin la newsletter de votre journal. Tahiti Infos, c’est aussi une moyenne de 300.000 pages vues chaque jour sur notre site, avec des pics en fonction des sujets qui atteignent régulièrement le million de pages vues et un record à 2,6 millions en mai 2024. Enfin, toujours sur la toile, ce sont 215.000 followers qui nous suivent quotidiennement sur Facebook, principal réseau social utilisé en Polynésie française, avec des inscriptions aussi bien en France, qu’en Pologne, aux État-Unis ou encore au Japon, etc.



Le 5 octobre 2021, Tahiti Infos publiait déjà son 2.000e exemplaire et nous nous dirigeons avec force vers le 3.000e numéro le 7 octobre prochain. 2025, un double anniversaire donc pour votre quotidien qui œuvre chaque jour pour vous informer, relater les faits et vous fournir des clés d’analyse. 2021 est aussi l’année à partir de laquelle votre journal était habilité par le haut-commissariat à publier les annonces légales.



Récemment, avec la disparition des importations de la presse nationale, nous vous offrons aussi huit pages de jeux chaque fin de semaine pour occuper vos week-ends entre deux lectures d’articles.



Aujourd’hui, Tahiti Infos, c’est une équipe de onze journalistes, des maquettistes, une équipe commerciale au top, un service de distribution efficace et sa direction, menée par Sarah Moux et épaulée par Angela Oopa.



Aujourd’hui, Tahiti Infos, ce sont aussi 13 correspondants de presse réguliers pour vous faire vivre l’actualité des îles mais aussi suivre les intérêts du Fenua depuis Paris et bien sûr plus de 150 points de diffusion.



Évidemment, quoi de mieux pour célébrer ces dix ans à vos côtés qu’un grand jeu avec plus de deux millions de francs de lots divers à remporter.



Dès ce matin, tentez de décrocher, par SMS, en découpant votre bulletin de participation, ou les deux, un voyage en Asie, un scooter 125, du matériel de bricolage, un iPad, et bien d’autres lots encore offerts par nos nombreux partenaires pour que ces dix ans soient célébrés comme il se doit.