

​Tahiti 2027 – Parés pour la Journée olympique ?

Tahiti, le 12 juin 2026 – Une exposition historique en présence d’athlètes, des mini-tournois sportifs, des initiations culturelles, un stand de recrutement des volontaires et des concerts, voici un aperçu du programme de la Journée olympique qui se tiendra le samedi 20 juin, de 8h30 à 20 heures, sur le site de Tehoro à Mataiea. Une convention a été signée ce vendredi entre le comité organisateur des Jeux du Pacifique et la commune de Teva i Uta, l’occasion de présenter cet événement gratuit et ouvert à tous.





Si la livraison en temps et en heure des aménagements des sites sportifs est au cœur des préoccupations à treize mois du coup d’envoi des Jeux du Pacifique, le comité organisateur de Tahiti 2027 se mobilise aussi en faveur de la ferveur populaire. Rendez-vous est donné le samedi 20 juin, à Mataiea, pour célébrer la Journée olympique et “faire vivre l’esprit des Jeux” dans la continuité du relais numérique du mois d’avril, qui avait mis Tautira à l’honneur.



​“Faire rayonner les Jeux”

Célébrée le 23 juin à l’échelle mondiale, la Journée olympique commémore le jour de la création du Comité international olympique (CIO) en 1894 et la naissance des Jeux olympiques modernes. Week-end oblige, elle sera fêtée avec quelques jours d’avance et avec une touche locale. Le choix de Teva i Uta n’est pas un hasard, comme l’a indiqué Maeva Temaiana, responsable culture, célébrations et animation pour Tahiti 2027, lors de la conférence de presse organisée ce vendredi pour la signature d’une convention avec la municipalité : “Nous souhaitons faire rayonner les Jeux sur l’ensemble du territoire et permettre à toutes les populations, y compris celles des communes les plus éloignées, de vivre pleinement cette expérience, en sachant que la commune accueillera les épreuves d’haltérophilie et de force athlétique”. Dans cette optique, 500 habitants des quartiers ont notamment été conviés grâce à la mise à disposition de transports en commun.





​Trois villages et des athlètes

Pour cette première Journée olympique pilotée par Tahiti 2027, trois espaces thématiques ont été pensés comme un voyage dans le temps entre passé, présent et avenir. Un hommage au passé, pour commencer, avec une bénédiction traditionnelle, suivie d’un “relais du mana” entre terre et mer et de la cérémonie d’ouverture. Une exposition inédite présentera l’histoire des Jeux du Pacifique à travers 20 panneaux réalisés en collaboration avec le journaliste et auteur Patrick Pons, à parcourir en présence de plusieurs athlètes polynésiens, dont certains ayant participé à la première édition de 1963. “Ils tiennent à être là”, s’est réjoui le président du Comité olympique de Polynésie française (COPF), Louis Provost. Les participants pourront s’initier aux tū’aro mā’ohi avec l’association Te ha’a nui et aux percussions traditionnelles avec l’école Arata’i, découvrir les langues régionales et assister à une saynète retraçant le voyage de Tupaia, interprétée par des collégiens de Punaauia.



Puis, place aux Jeux d’aujourd’hui. Athlétisme, tir à l’arc, basket, taekwondo, squash, tennis de table, aviron, va’a et voile... Les fédérations sportives proposeront des initiations, ainsi que des mini-tournois sur inscription, directement sur place à l’accueil. Des parties de cible géante, de foot-volley et de Laser Game complètent le programme.



Un troisième espace sera dédié aux Jeux de demain pour mettre à l’honneur les partenaires, les volontaires et la jeunesse. Différentes animations seront proposées et on y retrouvera également un stand de recrutement, où les personnes intéressées pourront se renseigner et s’inscrire au programme des volontaires, ‘A ti’aturu. La barre des 1.500 inscriptions est désormais franchie, mais l’objectif est d’atteindre 4.500 personnes d’ici septembre pour commencer la phase de formation.



​Une scène musicale

En guise de clin d’œil à la Fête de la musique, la journée s’achèvera côté scène avec une Aroa Party animée par DJ Northside, suivie du concert de clôture et d’une Glow Party pour lesquels l’artiste sera rejoint par les orchestres Sissa Sué et Akatoka. “On va accompagner tous les sportifs à travers ce mana, en unissant nos forces et notre culture dans une attitude positive”, a encouragé le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, à l’approche de cette journée. “L’objectif, c’est de gagner les Jeux sur le plan sportif, mais que ce soit aussi gagnant pour la population, que ça reste un souvenir impérissable comme en 1995. C’est le moteur de notre implication”.



​Les temps forts du programme 8h30-16h00 : bénédiction traditionnelle et ouverture des trois espaces d’activités

9h00 : relais du mana

9h30 : cérémonie d’ouverture

11h00 : tamure marathon par Teva i Tai

13h30 : session fitness

14h40 : saynète Tupaia

16h00-17h00 : Aroa Party des quartiers

17h00-20h00 : concert de clôture et Glow Party

Restauration et parking sur place. Plus d’infos bénédiction traditionnelle et ouverture des trois espaces d’activitésrelais du manacérémonie d’ouverturetamure marathon par Teva i Taisession fitnesssaynète TupaiaAroa Party des quartiersconcert de clôture et Glow PartyRestauration et parking sur place. Plus d’infos sur la page Facebook des Jeux du Pacifique - Tahiti 2027.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 12 Juin 2026 à 13:08 | Lu 92 fois



