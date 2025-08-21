

​Tahiti ‘Ūrī Days, pour les chiens du Fenua

Tahiti, le 8 septembre 2025 – La première édition des Tahiti ‘Ūrī Days se tiendra du 19 au 20 septembre, à Paea. Des rencontres sous forme de conférences, de tables rondes, de jeux et de démonstrations sont au programme pour sensibiliser le grand public au bien-être animal. Pour le Sigfa, qui recueille une centaine de chiens par an, “bien s’occuper de son animal commence par bien le comprendre”.





Le Syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale (Sigfa) à Punaauia et Paea se voit confier des animaux en détresse depuis sa mise en service en septembre 2022. Chaque année, une centaine de chiens y sont pris en charge avec bienveillance. En moyenne, 75 % d’entre eux retrouvent leur propriétaire ou sont adoptés ; un chiffre monté à 90 % l’an dernier. Les moins chanceux sont euthanasiés, majoritairement pour des raisons de santé ou de comportement agressif irréversible.



​Conférences et animations

Après l’organisation de la Journée mondiale du chien en 2024, le syndicat souhaite innover à travers un événement local, baptisé Tahiti ‘Ūrī Days. Rendez-vous est donné à Paea, du 19 au 20 septembre, autour d’un programme qui promet d’être riche en rencontres et en partages, comme nous l’a indiqué le directeur du Sigfa, Matairii Maire : “Le vendredi soir va être consacré à des conférences culturelles. Un ethnologue et un archéologue vont nous apporter un autre regard sur la place du chien dans la tradition polynésienne. Le lendemain, on enchainera avec de nouvelles conférences et deux tables rondes, où on fera la part belle aux associations, qui vont témoigner de leur travail bénévole sur le terrain et des problématiques qu’elles rencontrent.”



La parole sera aussi donnée à un vétérinaire au sujet de l’importance de l’identification et de la stérilisation pour la santé de l’animal. Un avocat évoquera la responsabilité des propriétaires à travers différents cas pratiques. Une éducatrice canine plaidera en faveur de l’éducation positive. La gendarmerie sera représentée, de même que la police municipale et la commune. Au total, une quinzaine d’intervenants spécialisés sont attendus.



En parallèle, des professionnels du secteur, tous métiers confondus, et des passionnés seront réunis en village où la sensibilisation passera notamment par des jeux, des ateliers et des démonstrations ; l’occasion de rappeler quelques règles de sécurité et d’aborder les signaux d’apaisement du chien. Des candidats à l’adoption se joindront aux festivités dans l’espoir de trouver un foyer pour la vie. Les visiteurs seront guidés par deux stars des réseaux sociaux, Kahealani et sa chienne, Putian, duo en charge de l’animation.



​Plus d’humanité

Entre les morsures et les accidents de la route liés à la divagation, les nuisances sonores sources de conflits entre voisins et les actes de cruauté qui émeuvent régulièrement l’opinion publique, le bien-être animal est devenu une question de société au point d’avoir son propre comité consultatif pluridisciplinaire depuis 2024 pour définir une stratégie et trouver des solutions.



Dans cette optique, la première édition des Tahiti ‘Ūrī Days s’adresse à un large public. “Le principal message qu’on veut faire passer, c’est que si on s’occupait mieux de nos animaux à la maison, on n’aurait pas toutes ces difficultés aujourd’hui. Le vrai problème, ce n’est pas le chien, c’est l’humain. Notre objectif, c’est de ne pas avoir de chiens dans notre fourrière et pour y parvenir, il faut travailler en amont. D’où l’importance des actions de prévention et de sensibilisation auprès du grand public : bien s’occuper de son chien commence par bien le comprendre”, conclut Matairii Maire au sujet de ces deux journées festives et informatives.



Infos pratiques

Programme complet Tahiti ‘Ūrī Days, à la salle Manu iti de Paea, vendredi 19 septembre, à partir de 17h30 (soirée culturelle), et samedi 20 septembre, de 8 à 16 heures (journée d’animations et de sensibilisation). Entrée gratuite.Programme complet sur la page Facebook de l’événement.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 8 Septembre 2025 à 15:57 | Lu 264 fois



