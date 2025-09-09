

​Succès garanti pour le tamure marathon de Paris

Paris, le 6 octobre 2025 - O Tahiti Nui, l’école de ‘ori tahiti de Tahia Cambet, organisait il y a quelques jours un marathon tamure à Paris. Un événement qui a rassemblé de nombreux passionnés et qui a rencontré un franc succès. Désormais, Tahia Cambet et son équipe se préparent pour un événement phare de ‘ori tahiti en novembre prochain à Papeete.



Dans le grand gymnase du stade Louis-Lumière, dans le XXe arrondissement de Paris, elles étaient 140 danseuses à relever un défi taille : participer durant six heures au tamure marathon de l’école de danse O Tahiti Nui de Tahia Cambet. Venues de la région parisienne mais aussi de province, elles ont même accueilli une passionnée de ‘ori tahiti du Chili : Cristina Garieton. “Je suis danseuse et directrice de ma propre école de danse tahitienne à Santiago du Chili, Varua Polinesia. Cela fait déjà six fois que je suis allée à Tahiti et j’ai participé en solo au Hura Tapairu Manihini de l’an dernier”, précise-t-elle dans un magnifique sourire et tenant son trophée de meilleure marathonienne.



Sourires et grande joie aussi pour Tahina Lebras, demi-marquisienne de Ua Pou, qui a reçu le prix “Grâce et Sourire” parmi la dizaine de trophées remis par Tahia Cambet et sa fidèle équipe. Certains sont même assortis de billets Air Tahiti Nui, fidèle sponsor de l’événement.



“Le tamure marathon est un challenge sportif mais pas une compétition. L’idée est que chacune dépasse ses limites, quel que soit son niveau. À noter aussi que les organisateurs du Heiva i Paris – qui sont aussi parmi nos sponsors – ont généreusement offert les droits d’inscription pour la prochaine édition en 2026. De plus, cette année, O Tahiti Nui sera au Hura Tapairu Manihini : ce sera la première participation française à ce concours”, explique Tahia Cambet, bien décidée à en découdre.

Rédigé par Philippe Binet le Lundi 6 Octobre 2025 à 16:52




