

​Standard & Poor's relève la note de la Polynésie française à A+, sa meilleure notation depuis 2000

Tahiti le 16 juin 2026. L'agence de notation Standard & Poor's Global Ratings (S&P) a relevé d'un cran la note à long terme de la Polynésie française, qui passe de A à A+.





C'est un communiqué du gouvernement qui informe ce mardi que l'agence de notation américaine avait décidé de relever d'un cran la notation du Pays. Avec cette décision, la Polynésie française atteint le même niveau de notation que la France hexagonale. Il s'agit surtout de la meilleure note jamais obtenue par le Pays depuis son entrée dans le processus de notation en 2000, année où S&P lui avait attribué un A-.



"Cette progression marque l'aboutissement d'un long redressement", explique le communiqué de la présidence. "Après les fortes baisses amorcées à partir de 2006, la note avait en effet atteint son plus bas niveau en 2015 (BB+), avant de remonter progressivement en 2018 (A-) puis en 2024 (A) jusqu'à aujourd'hui (A+)."



Pour justifier ce relèvement, l'agence met en avant deux facteurs : La mise en œuvre effective des réformes engagées autour du Code des finances publiques, qui ont renforcé la transparence financière et la visibilité budgétaire de la collectivité, ainsi que le suivi de ses entités satellites et une performance budgétaire solide associée à un taux d'endettement modéré, qui préserve des marges de manœuvre pour soutenir l'économie locale en cas de besoin.



S&P assortit cette note d'une perspective stable, ce qui signifie qu'elle n'anticipe pas de nouveau mouvement à court terme.



L'agence maintient par ailleurs la note à court terme à A-1, qui traduit la très forte capacité du Pays à mobiliser rapidement des liquidités pour honorer ses engagements et à accéder à des ressources externes.



S&P précise enfin les éléments susceptibles d'orienter ses prochaines décisions. Un nouveau relèvement supposerait une croissance économique soutenue, génératrice de recettes fiscales supérieures aux anticipations, ainsi qu'une réduction des risques hors bilan grâce à un meilleur contrôle des entités satellites. À l'inverse, un ralentissement de l'activité dégradant les performances financières, un recours nettement accru à l'emprunt, un affaiblissement du profil de liquidité ou une détérioration de la situation des entités satellites pèseraient sur la notation.



L'agence rappelle par ailleurs que la note de la Polynésie française est désormais arrimée à celle de la France hexagonale. Ainsi, une dégradation de la note française produirait un effet identique et immédiat sur la note polynésienne. De même, pour le Pays, aucune amélioration de la note ne pourra être envisagée tant que celle de la France hexagonale demeurera inchangée.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Juin 2026 à 18:01 | Lu 507 fois



