​Sortie d'un guide pour lutter contre les violences au sein des couples

Tahiti, le 2 août 2023 - Un livre conseil aux professionnels de santé, aux forces de l'ordre et aux services sociaux s'apprête à sortir pour les accompagner dans leurs missions de lutte contre les violences familiales. Ce livre à l'initiative de la DSFE s'avère être un recueil de toutes les actions possibles à mener pour endiguer ce lourd problème au fenua.





La semaine passée, Tahiti Infos titrait sur un dramatique fait divers à Raiatea où une femme était tombée sous les coups de son compagnon. Le lendemain, à l'appui du rapport de la Chambre territoriale des comptes, nous faisions le bilan d'une société peu aidée par la puissance publique en matière de gestion des violences intrafamiliales.



Pourtant, dans les cartons de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), un livre de plus d'une centaine de pages venait de sortir des imprimeries. Sous l'impulsion de Démécia Manuel, directrice récemment partie de la DSFE après un peu plus d'un an en poste, un fascicule intitulé “Lutter contre les violences au sein du couple” sera prochainement distribué afin d'aider les couples qui s'aiment, mais qui peinent à se comprendre, à trouver des solutions pour enrichir leur amour d'autres choses que de baffes.



Idem pour les violences familiales qui en découlent. Apprendre aux enfants n'est pas nécessairement affaire de balais ni'au.

Travail de réflexion avec les professionnels Le référentiel proposé par la DSFE s'adresse à l'ensemble des intervenants sociaux, des professionnels de santé et des forces de l'ordre susceptibles, dans le cadre de leur pratique professionnelle, d'être confrontés à des situations de violence au sein des couples, où à d'autres formes de violences familiales. Le livre est surtout le fruit d'un travail de réflexion mené avec de nombreux professionnels de terrain, les principales institutions du Pays ainsi que les représentants d'associations spécialisées. Son but, aider les aidants.



De fait, plusieurs chapitres permettent aux professionnels d'étayer leurs discours face aux familles grêlées par la violence afin d'y apporter les réponses appropriées. Des conseils d'orientation des victimes sont aussi prodigués et les connaissances des différentes structures d'accompagnement sont approfondies.

Des chiffres glaçants Selon la gendarmerie nationale, la Polynésie française est le territoire français le plus affecté par les violences intrafamiliales. Selon des chiffres récents, ces violences représentent 70% des violences faites aux personnes de façon générale. Les taux de violences sont de 7,31 cas pour 1 000 habitants et en 2019, les atteintes sexuelles étaient en augmentation de 50%, en particulier au sein des familles.



Les causes de ces violences en Polynésie française sont clairement identifiées : la consommation massive d'alcool et la consommation massive de stupéfiants, chez les auteurs comme chez les victimes. La troisième cause est peut-être la plus difficile à traiter pour les accompagnateurs des couples en danger. C'est la reproduction d'un schéma passé. En effet, il est désormais avéré que beaucoup reproduisent aujourd'hui le “schéma de violence et d'éducation au respect” appris plus jeune.

​Un guide et un carnet d'adresses Véritable livre à tiroirs, le recueil “Lutter contre les violences au sein du couple” est aussi bien un guide pour les professionnels, sociaux ou de police, qu'un annuaire où peuvent être piochées et conseillées de nombreuses structures d'accueil et de formation pour les personnes victimes ou auteurs de violences.



Cinq grandes thématiques sont ainsi abordées. La première, essentielle, “comprendre le phénomène des violence conjugales et intrafamiliales”. La seconde vient en renfort du rôle des travailleurs sociaux, des psychologues et des juristes afin de parfaire leur compréhension des schémas qui conduisent aux violences.



Les troisième et quatrième thématiques s'adressent plus particulièrement aux professionnels de santé, aux policiers et aux gendarmes afin de parfaire leur accueil des victimes et les orienter le mieux possible.



Enfin, une vingtaine de pages sont consacrées aux cadres juridiques et légaux entourant le problème. De la sanction à la proposition de réinsertion, toutes les solutions potentielles sont évoquées pour tenter de couper court aux violences familiales naissantes.

Les différentes formes de violences



Le livre à destination des professionnels de l'accompagnement des victimes, mais aussi des auteurs dans une démarche de travail sur soi-même, liste quatre grands axes violents en Polynésie française. Les violences psychologiques, comme le chantage, les insultes, les humiliations à répétition. Les violences physiques avec les coups, les griffures, les gifles, etc. Les violences sexuelles (viols, agressions, proxénétisme). Et enfin, les privations et les contraintes. Le livre de la DSFE tente sur plusieurs chapitres de démontrer la structuration de chacune de ces violences afin de donner les codes de leur déconstruction.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 3 Août 2023 à 17:18 | Lu 266 fois