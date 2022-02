​Solidarité : le Tahiti Nui 1 est arrivé aux Tonga

Tahiti, le 2 février 2022 – Parti de Polynésie le 28 janvier pour rejoindre les îles Tonga après la violente éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, le navire Tahiti Nui 1 est arrivé destination mercredi matin. Lundi, ce sont deux patrouilleurs de l'armée qui avaient déjà déchargé plus de 40 tonnes de fret à Nuku'Alofa.



Après quatre jours et demi de navigation, le navire de la flottille administrative Tahiti Nui 1 est arrivé aux îles Tonga mercredi matin. La présidence indique dans un communiqué que le bateau a dû attendre une heure dans la passe de Nuku'alofa afin que les autorités procèdent à l'enlèvement de l'aide humanitaire. Alors que les autorités tongiennes ont déclenché un confinement général après la détection de cinq premiers cas de covid-19 sur l'île, le capitaine a rapporté qu'il n'y avait "aucun mouvement dans la partie de la ville visible du port". Les opérations de déchargement devaient commencer mercredi après-midi.



Après la violente éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai et le tsunami survenus le 15 janvier dernier, le Pays avait organisé une collecte de dons. La population, les donateurs privés et les confessions religieuses s'étaient mobilisées. Des vêtements, des denrées alimentaires non périssables ainsi que des citernes d'eau avaient ainsi pu être récoltés et embarqués sur le Tahiti Nui 1 avant son départ.

40 tonnes de fret des forces armées Lundi et mardi, ce sont deux patrouilleurs des forces armées françaises dans le Pacifique, La Glorieuse et l'Arago, qui étaient arrivés en provenance de Nouméa et Papeete pour décharger plus de 40 tonnes de fret d'urgence et de secours à Nuku'alofa. Les 26 et 28 janvier, deux casa de l'armée avaient déjà permis la livraison de près de 5 tonnes de matériel au profit de la population et des autorités.

