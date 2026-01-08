

​Sirènes d’alerte : un test programmé aux Marquises

Tahiti, le 21 janvier 2026 – Administrés des Marquises, ne soyez pas surpris : mercredi 28 janvier, à 10 heures, un essai exceptionnel sera opéré à Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka à des fins de vérification du fonctionnement des sirènes et du dispositif de transmission.





Le test des sirènes d’alerte est traditionnellement opéré chaque premier mercredi du mois. En dehors de ce cadre, un essai exceptionnel sera réalisé aux Marquises, mercredi 28 janvier 2026, à 10 heures (heure des Marquises). Les communes concernées sont Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka.



Le haut-commissariat annonce que ce test “a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des sirènes et du dispositif de transmission de l’alerte”. Que les administrés concernés se rassurent : il ne s’agit pas d’une situation d’urgence et aucune action particulière n’est attendue de la population.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 21 Janvier 2026 à 14:41 | Lu 189 fois



