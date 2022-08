​Silversea intéressés par des croisières intra-polynésiennes

Tahiti, le 25 août 2022 – La compagnie Silversea, qui croise déjà dans nos eaux dans le cadre de croisières à travers le Pacifique, a annoncé au gouvernement son ambition de développer des croisières intra-polynésiennes dès 2025.



Les représentants de la compagnie de croisière Silversea, appartenant au groupe Royal Carribean spécialisé dans les croisières de luxe et d'expédition, ont rencontré mercredi après-midi le président du Pays, Édouard Fritch, en charge du portefeuille du tourisme, ainsi que ses ministres Yvonnick Raffin et René Temeharo. Christoffel Combrink et Walter Barinaga, respectivement vice-président et directeur en charge des destinations de la compagnie, ont présenté au gouvernement les ambitions de développement sur la Polynésie, en proposant un programme de croisières intra-Polynésie dès l’année 2025. "L’objectif est d’inclure les populations locales au projet, mais aussi de limiter autant que faire se peut, l’impact environnemental de leur activité", indique le communiqué, qui précise que le président du Pays a accueilli favorablement ce projet.



Silversea exploite 12 navires de 50 à 365 passagers. Sur les cinq dernières années, les navires Silver Explorer, d’une capacité de 132 passagers, et Silver Whisper, de 382 passagers, ont croisé dans les eaux polynésiennes et ont effectué près de 18 escales dans nos îles. Pour la seule année 2022, huit escales sont prévues en Polynésie française, sur des itinéraires traversant le Pacifique.