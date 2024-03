​Sifa autorisée à reprendre Hesnault SAS

Après avoir reçu le soutien du gouvernement dans ses projets d’extension en janvier dernier, la société Sifa Polynésie, entreprise de logistique, a reçu l’aval hier de l’Autorité de la concurrence pour la prise de contrôle exclusif des sociétés Hesnault SAS, basée à Pirae, et Réunion Transit SAS.



En janvier dernier, la directrice de Sifa Polynésie, Gaëlle Baussay, avait présenté au ministre de l’Économie, Tevaiti Pomare, son projet de construction d'un nouveau bâtiment à usage de plateforme logistique, destiné à répondre aux besoins de recrutement et d'expansion d'activité de l'entreprise. Elle avait également indiqué qu'elle lancerait rapidement une demande de défiscalisation nationale. À l'issue de cet échange, Tevaiti Pomare lui avait assuré qu'il apporterait “tout son soutien” à cette démarche et à la réalisation de ce projet.