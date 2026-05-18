

​Shell va’a surfe vers la victoire

Tahiti le 14 juin 2026. Quelle course ! Malgré un parcours par deux fois modifié en raison des conditions de forte houle sur la côte ouest de Tahiti et sur Moorea, la 7e édition de la Vodafone Channel Race a offert un spectacle de toute beauté samedi avec un mano a mano entre Shell Va’a et la Team OPT qui a tourné en faveur de l’équipe coachée par David Tepava.





Disputée sur un plan d’eau protégé de la forte houle qui frappait la côte ouest de Tahiti, la 7e édition de la Vodafone Channel Race n’a laissé le suspense planer sur le vainqueur que jusqu’à la Pointe Vénus.



Très rapidement, à la force des bras, Shell Va’a et la Team OPT se sont détachés du reste du peloton pour prendre le leadership de la course, sans jamais la lâcher. Passée la baie de Matavai, l’écart s’est progressivement accru entre les deux équipes en forme du moment, et les autres comme l’équipe de Bora Bora, celle de Huahine, ou encore EDT et Enviropol, rapidement relégués au rôle de spectateur.



Dans un duel intense, la première partie de course s’est résumée entre Shell Va’a et OPT, en un duel stratégique, à défaut d’être un duel sur le choix de cap. Au coude à coude jusqu’au demi-tour au large de Tiarei, le défi tactique s’est joué sur les bateaux des coaches qui ont joué au jeu du chat et la souris dans les changements de rameurs. Quand un bateau accélérait pour changer son effectif, immédiatement le second lui emboîtait le pas pour en faire de même, de sorte que les deux pirogues restaient constamment ensemble. Face à la houle et au vent, un consensus a fini par se détacher et les piroguiers se contentaient alors de gérer, de concert, l’avance sur les autres équipes, en économisant leurs forces en allongeant les coups de rame.

Une victoire construite dans les vagues Au demi-tour à Tiarei, la Team OPT a immédiatement fait couler des sueurs froides dans le dos de l’équipe de Shell. Négociant mieux le virage, surfant sur la première vague disponible, l’OPT, tenante du titre, prenait tout de suite plusieurs longueurs d’avance.



C’est alors que David Tepava est monté sur l’avant de son bateau suiveur, lançant ses consignes, ses encouragements afin que Shell recolle. Un combat physique d’une dizaine de minutes s’est alors mis en place pour revenir sur OPT. Et à l’occasion d’un changement de rameurs, et d’une série de bonnes vagues, Shell à son tour prenait les devants… pour ne plus jamais lâcher.



De vague en vague, de surf en surf, Shell grattait des mètres sur la Team OPT qui perdait inexorablement du terrain. Derrière, Bora Bora s’installait à la troisième place et le trio Enviropol, Moorea et EDT se disputaient les places d’honneur.



A la passe de Papette, Shell va’a, qui détenait alors plus de 500 mètres d’avance sur ses poursuivants, pouvait tranquillement changer une dernière fois de rameurs pour rejoindre par le lagon face à Aorai Tini Hau où Vodafone célébrait le sport et la jeunesse par la tenue de nombreuses activités sur place.



Une excellente performance des hommes de Shell Va’a qui lance une saison lors de laquelle il faudra compter à nouveau sur ses rameurs qui ont annoncé se préparer pour la Catalina Race à Los Angeles ou encore la Molokai Hoe à Hawaii.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 14 Juin 2026 à 13:13 | Lu 343 fois



