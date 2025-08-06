​Septembre Rouge face aux cancers du sang

La campagne Septembre Rouge vise également à encourager la création de collectifs et d’associations en faveur de l’accompagnement des malades et de leurs familles (Crédit : archive Tahiti Infos).
Tahiti, le 5 septembre 2025 – Pour cette deuxième campagne annuelle de sensibilisation aux cancers du sang au Fenua, Septembre Rouge met l’accent sur la leucémie myéloïde chronique (LMC) et les thérapies orales anticancéreuses. Deux temps forts sont prévus jeudi 11 et samedi 13 septembre, entre rencontres, témoignages, conférence et ateliers.
L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF), en partenariat avec le ministère de la Santé et les équipes d’hématologie du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), renouvelle la campagne Septembre Rouge dédiée aux cancers du sang, comme les leucémies, les lymphomes ou les myélomes, “des pathologies graves nécessitant une prise en charge spécialisée”, souligne la présidence dans un communiqué.
Dans ce contexte, l’objectif est “d’informer, de sensibiliser et de créer des espaces d’échange entre patients, proches et professionnels de santé, afin de rompre l’isolement et de favoriser une meilleure compréhension des traitements disponibles”. Cette campagne vise également à encourager la création de collectifs et d’associations en faveur de l’accompagnement des malades et de leurs familles. Pour cette édition 2025, l’accent est mis sur la leucémie myéloïde chronique (LMC), une des leucémies les plus fréquentes chez l’adulte bien qu’observée à tout âge, pour laquelle des thérapies orales ciblées peuvent aboutir à une rémission prolongée.
Deux temps forts sont prévus avec la soirée Aupuru by ICPF, jeudi 11 septembre, de 17 h 30 à 19 heures, au Fare Amazones de Tipaerui, entre rencontres et témoignages, et samedi 13 septembre, de 8 h 30 à 13 heures, au Royal Tahitien, pour une conférence et des ateliers animés par les spécialistes du CHPF. Plus d'infos sur la page Facebook de l'ICPF.
