

​Scènes de liesse au Fenua après la victoire des Bleus

Tahiti, le 9 juillet 2026 - L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à sa victoire face au Maroc (2-0). Un succès savouré par les supporters polynésiens qui ont fêté avec la manière la victoire des Bleus.



Il fallait venir tôt pour avoir des places de premier choix dans les bars de Papeete. Plus d’une demi-heure avant le début du match tant attendu entre la France et le Maroc, près de 500 personnes garnissaient déjà les bancs des 3 Brasseurs. Certains ont même dû rester debout tant l’effervescence était à son paroxysme. Même constat du côté du bar voisin, le Bora Bora Lounge qui n’était également pas en reste.



Si la température a dépassé les 30 degrés aux États-Unis, le mercure était aussi très élevé à Tahiti pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 des Bleus.



Car malgré l’horaire (10 heures) les supporters français ont, petit à petit, fait monter l’ambiance en lançant un clapping et en entonnant la Marseillaise un quart d’heure avant le début des hostilités sur la pelouse de Boston.



Tandis qu’on retrouvait les maillots de Mbappé, Olise voire Zidane aux quatre coins de la capitale, les supporters marocains étaient aux abonnés absents. La confiance était de mise avant le coup d’envoi du côté des fans tricolores : “Je pense qu’on va passer, en tout cas je l’espère”, sourit Mickaël, le manager qui avait déjà en tête une potentielle demi-finale le jour de la fête nationale.

Yassine Bounou écœure les Bleus Dès les premières minutes de la partie, l’excitation s’est fait ressentir et les premiers frissons se sont emparés des fans français après les occasions du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, et de Dayot Upamecano dont la tête n’a pas su tromper la vigilance de Yassine Bounou.



Il manquait à dernier coup de pouce à la bande de Didier Deschamps pour ouvrir le score. C’est à ce moment que certains supporters à Tahiti ont décidé d’entonner les premiers chants pour pousser leur équipe de cœur vers le chemin du but.



Des encouragements qui ont porté leurs fruits. Quelques instants plus tard, Kylian Mbappé obtient un penalty. Les coups de klaxon se font déjà entendre avant que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne s’élance… et que l’arrêt du portier des Lions de l’Atlas ne vienne doucher les espoirs français.



En dépit du score de parité à la pause, les fans des Bleus gardent le sourire : “Nous faisons un bon match. En face, le Maroc a un très bon gardien, mais je suis confiant : on va gagner”, assure Jérémy entouré de ses amis.

​Mbappé et Dembélé font chavirer Papeete Au fur et à mesure que les minutes s’égrènent, la tension ne cesse de monter en Polynésie. Chaque tacle, chaque coup de pied arrêté et chaque action sont accompagnés d’applaudissements et de cris en faveur des Bleus.



Jusqu’au moment de la délivrance grâce à un nouvel éclair de génie du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, qui se rachète de son penalty raté en inscrivant un but d’exception avec une frappe imparable depuis l’extérieur de la surface (1-0, 60e). Une nouvelle réalisation qui lui permet, au passage, d’atteindre les 20 buts inscrits en Coupe du monde et de recoller à seulement une longueur d’un certain… Lionel Messi.



Dans la foulée, c’est au tour du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, de faire à nouveau monter les décibels grâce au but du break juste avant une pause fraîcheur bien méritée pour les Bleus et les supporters (2-0, 66e)



Les Bleus ont bien tenté de marquer un troisième but. Sans réussite. Peu importe, l’essentiel est acquis avec un billet composté pour le dernier carré. Les Français attendent désormais de connaître leur prochain adversaire. Il s’agira de l’Espagne de Lamine Yaml ou bien de la Belgique, pour une potentielle revanche de la demi-finale de 2018 remportée sur le fil par les tricolores. Une chose est sûre, le 14 juillet 2026 sera spécial avec peut-être une fête nationale historique et une éventuelle troisième qualification de suite en finale de la Coupe du monde.

Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 9 Juillet 2026 à 13:43 | Lu 861 fois



