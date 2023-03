​Sanction annulée pour Avvenenti

Tahiti, le 28 février 2023 – Le tribunal administratif a annulé mardi la sanction de deux ans d'interdiction de compétitions qui avait été prononcée par la fédération tahitienne de surf à l'encontre du surfeur Lorenzo Avvenenti. Il a estimé que la fédération n'avait pas respecté les procédures.



Dans une décision rendue mardi matin, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la sanction de deux ans d'interdiction que la fédération tahitienne de surf (FTS) avait prise à l'encontre du surfeur tahitien Lorenzo Avvenenti le 17 juin dernier et qui avait été confirmée le 21 juillet suivant par la commission d'appel de la fédération.



Tel que le rappelle le tribunal administratif dans sa décision, Lorenzo Avvenenti avait été sanctionné pour un incident ayant eu lieu lors de la Tataura’a Hōrue Pererure Teahupo’o qui s'était déroulée début juin 2022 sur la vague mythique de la Presqu'île. Bien que non-inscrit à cette compétition, Lorenzo Avvenenti était “resté dans la zone de compétition alors qu'il lui avait été demandé de la quitter”. Après l'intervention de la police municipale, le surfeur tahitien avait finalement quitté les lieux. Le 17 juin, la commission disciplinaire de la fédération tahitienne de surf l'avait donc lourdement sanctionné pour cet incident.



Demande d'indemnisation rejetée



Estimant que la fédération n'avait pas respecté les modalités prévues dans la procédure, Lorenzo Avvenenti avait saisi le tribunal administratif qui lui a donc donné raison mardi. La justice a en effet constaté que la fédération n'avait pas respecté le délai réglementaire de convocation de 15 jours et a rappelé que le surfeur n'avait eu droit qu'à trois jours. Le tribunal a également relevé qu'en outre, “si la convocation mentionnait la possibilité d'être assisté par une personne de son choix elle précisait que cette personne devait être licenciée de la FTS alors que le règlement disciplinaire de la fédération ne prévoit pas cette restriction”. Par ailleurs, “la convocation ne comportait aucune des mentions prévues par le règlement disciplinaire, en particulier celles informant son destinataire qu'il pouvait présenter des observations, accéder au dossier disciplinaire et citer des témoins”.



S'il a annulé la sanction, le tribunal administratif a cependant rejeté la demande d'indemnités formulée par Lorenzo Avvenenti au motif qu'il n'avait “pas présenté de réclamation” devant la FTS “de sorte qu'aucune décision susceptible de lier le contentieux n'a pu naître”. Bien que nous n'ayons pas réussi à le joindre mardi, le président de la FTS, Lionel Teihotu, a indiqué à nos confrères de Tntv que “rien ne change sur le fond” et que la fédération allait “reprendre la procédure” et, “s'il le faut”, “reconvoquer Avvenenti”.