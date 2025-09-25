

​Salon du livre - Nilima Rao, en écrivant, explore ses origines

Tahiti, le 13 octobre 2025 - Née aux Fidji, Nilima Rao qui a aussi des origines indiennes, a grandi en Australie où elle est désormais installée après avoir vécu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette jeune auteure, dont le premier roman est sorti en 2023, voyageuse aguerrie, va saisir l’occasion de la résidence d’écriture pour aiguiser le texte de son troisième ouvrage.



Elle a quitté les îles Fidji à l’âge de trois ans, laissant là sa terre natale et ses origines indiennes et fidjiennes. Elle a grandi dans le nord du Queensland (Australie) puis a beaucoup voyagé pour des raisons professionnelles. Elle a vécu huit ans aux États-Unis, puis deux ans au Royaume-Uni avant de poser ses bagages à Melbourne. C’est là, en 2023, qu’elle a publié “A disapearance in Fiji”, son premier roman. Puis est paru “A Shipwreck in Fiji”. Le troisième opus de cette série qui suit les aventures du Sergent Akal Singh se déroule lui aussi dans les Fidji coloniales. Il explore la question que les travailleurs indiens sous contrat ont dû résoudre après dix ans dans la colonie : rester aux Fidji ou rentrer chez eux en Inde ?



“Mon écriture m'a permis d'explorer mes origines. J'ai grandi en Australie, quelque peu détachée de mes origines indiennes fidjiennes, essayant de m'intégrer à la culture de mon pays d’adoption.” Elle saisira l’occasion de la résidence d’écriture, “loin des distractions du quotidien” pour travailler sur la deuxième version de son troisième roman.

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 13 Octobre 2025 à 17:34 | Lu 497 fois



