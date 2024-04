​Salariée décédée à la Dépêche : Peine confirmée en appel pour Auroy

Tahiti, le 19 avril 2024 – La cour d'appel a confirmé jeudi la peine de six mois de prison avec sursis prononcée en première instance à l'encontre de Dominique Auroy suite au décès d'une salariée de l'imprimerie de la Dépêche de Tahiti survenu le 27 janvier 2018.



L'homme d'affaires et ancien propriétaire de la Dépêche de Tahiti, Dominique Auroy, a été condamné jeudi par la cour d'appel de Papeete à six mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. L'ancien co-gérant, Pierre Marchesini, a quant à lui écopé d'une amende de 200 000 francs. En se prononçant ainsi, la cour d'appel a confirmé les peines prononcées par le tribunal de première instance le 21 juin 2022.



Cette condamnation intervient suite au décès, le 27 janvier 2018, d'une salariée de l'imprimerie de la Dépêche – une mère de famille de 40 ans -qui avait fait un malaise cardiaque alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. L'enquête menée suite à ce drame avait permis d'établir que la victime, qui avait de gros problèmes de santé, n'avait pas passé de visite médicale depuis trois ans et ce, alors qu'elle effectuait un travail nocturne et éprouvant sur le plan physique.