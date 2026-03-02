

​Sabrina Laughlin : “Sauvons l’océan !”

Tahiti, le 23 mars 2026 - Te Reo o te moana : c’est le titre de la nouvelle chanson écrite et interprétée par Sabrina Laughlin, qui sera dévoilée dans quelques mois. Pour son retour sur la scène musicale, la chanteuse et maman de deux enfants a choisi de porter un message fort en faveur de la préservation de l’environnement. En cours de tournage, le clip met notamment en lumière les enfants de l’école de Vairao, en tant qu’ambassadeurs et “voix de l’océan”.





Un large sourire, le regard pétillant et une voix enchanteresse. À 47 ans, Sabrina Laughlin chante “depuis toujours”, seule ou en famille. Après le succès de Tu’e Popo et Terehe, elle s’est consacrée à son rôle de maman de deux enfants, aujourd’hui âgés de 8 et 20 ans. “Les années passent vite et il y a des moments qu’on ne peut pas rattraper”, remarque-t-elle, tandis que 2026 sonne son retour sur le devant de la scène musicale polynésienne.



Te Reo o te moana

Une envie de créer, de chanter et de partager portée par une chanson, Te Reo o te moana, composée il y a quatre ans et enregistrée dans la foulée. “Il y a quelques années, j’ai été choisie pour faire la voix de Moana dans la version tahitienne du film Disney. C’était une expérience exceptionnelle qui m’a beaucoup touchée, en lien avec l’histoire de nos ancêtres. J’ai rencontré Hinano Murphy, puis il y a eu le sommet des océans. J’ai suivi les conférences et j’ai participé au concert. Quelques jours après, je me suis posé la question : qu’est-ce que je peux faire, moi, en tant qu’artiste ? Et j’ai composé ce chant d’une traite”, se souvient Sabrina Laughlin, passée en studio avec Eremoana Ebb.



Pour cette chanson, elle prête sa voix à l’océan à travers des paroles en français, en anglais et en tahitien, accompagnée par ses enfants et sa famille : “C’est un message qui vient de Tahiti et du Pacifique. On est bénis des dieux de vivre ici, entourés d’eau, et nous devons préserver notre environnement”.





Des élèves-ambassadeurs

Sabrina Laughlin ne s’est pas précipitée pour le clip, souhaitant qu’il soit à la hauteur de ce sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. “Je ne voulais pas être filmée toute seule dans un décor de carte postale : je voulais que ce soit impactant, que ça puisse réveiller les consciences et encourager tout le monde à faire des efforts, chacun à son échelle”, explique-t-elle. Le déclic est venu lors d’une réunion des parents d’élèves à l’école Potii de Vairao, où est scolarisé son plus jeune fils : “J’ai aimé la vision de la directrice. Je lui ai proposé d’intégrer les enfants au projet pour qu’ils soient ambassadeurs de ce message. Au départ, ce devait être une classe, mais on a finalement décidé d’intégrer les 380 élèves de l’école, qui porte un projet en faveur de l’environnement”.



Une première journée de tournage s’est tenue la semaine dernière dans une classe, puis ce lundi dans la cour de l’école située en bord de mer. “Les enfants sont super : ils sont patients et engagés !”, se réjouit l’artiste, qui tient à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique et la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), ainsi que les enfants et leurs parents pour leur motivation et leur soutien. Dans ce projet, elle est accompagnée par un cadreur et un droniste, mais également par son mari, Karl Brillant, à la réalisation. “Ma maman m’a aussi encouragée à partager ce chant, son message de transmission et d’unité : la musique, c’est un outil puissant !”



​Diffusion en 2026

Avec le soutien de la commune de Taiarapu-Ouest, des tee-shirts aux couleurs de la chanson ont été offerts à chaque élève pour le tournage. Portée par sa créativité, Sabrina Laughlin finance pour l’instant ce projet sur ses propres fonds, mais elle reste ouverte aux propositions de partenariat. Le tournage doit se poursuivre dans les prochaines semaines au banc de sable de Vairao, complété par d’autres séquences hors cadre scolaire jusqu’en juin. La diffusion est prévue pour cette année. “On ne se met pas la pression. On veut vraiment bien faire les choses”, conclut l’artiste.



​Une résonnance éducative Une partie du tournage s’est passée dans la classe de CE2 de Tom Amaru, parée de créations réalisées par les élèves. “On a travaillé sur la pollution marine : quels sont les différents types de déchets, quel est leur impact sur l’environnement, qu’est-ce que le septième continent ? C’est un sujet préoccupant en Polynésie et dans le monde entier, sur lequel il faut sensibiliser nos enfants. Cette collaboration avec Sabrina, ça leur permet de porter ce message le plus largement possible : ce sont les ambassadeurs de demain ! C’est un honneur pour notre commune, notre école et nos élèves”, confie l’enseignant.

De la maternelle au CM2, toute l’équipe est impliquée, avant et pendant le tournage, y compris la directrice, Odile Bernadino : “On a tout de suite adhéré au projet qui s’inscrit dans le programme École en santé. Ça encourage nos enfants à protéger leur patrimoine naturel, à développer une conscience environnementale et à adopter une attitude écocitoyenne. L’année prochaine, on compte développer cette sensibilisation avec un projet d’aire marine éducative (AME)”. La chanson n’est pas encore officiellement diffusée qu’elle a déjà un impact pédagogique. Une fois achevé, nul doute que le clip pourra servir de support pédagogique et inspirer d’autres initiatives.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 23 Mars 2026 à 17:40 | Lu 562 fois



