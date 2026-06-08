

​SOP Manu, bilan et poursuite des actions

Tahiti, le 1er juillet 2026 – Un nouveau centre de soins, 474 oiseaux secourus, dont 367 relâchés, 165 Monarques de Tahiti adultes recensés, 1.235 hectares de forêt en cours de gestion, 250 bénévoles mobilisés... Voici un bref aperçu du bilan d’activités 2025 relayé cette semaine par la Société d’ornithologie de Polynésie Manu. L’association mène de nombreux programmes en faveur de la sauvegarde des oiseaux du Fenua pour lesquels “les enjeux restent immenses”.





Présidée par Roberto Luta, la Société d’ornithologie de Polynésie (SOP) Manu compte 126 adhérents, 17 salariés, 10 membres bénévoles du conseil d’administration et onze prestataires locaux à Fatu Hiva et Rapa. Dans son bilan d’activités 2025, l’association annonce également avoir soutenu six associations des îles et mobilisé 250 bénévoles.



Sur le plan financier, les produits d’exploitation sont en hausse et s’élèvent à 165,8 millions de francs. Il s’agit principalement de subventions françaises et internationales, complétées par des dons, parrainages et sponsors. Les programmes dans lesquels SOP Manu a majoritairement investi en 2025 concernent la conservation du Monarque de Fatu Hiva et Life Stop Extinction, lancé en 2023.



​Plusieurs programmes

La sauvegarde du Monarque de Fatu Hiva fait partie des actions phares de l’association, et pour cause... “La population reste extrêmement fragile avec seulement 17 individus recensés. Malgré la perte d’une femelle âgée de 15 ans en 2025, la formation d’un nouveau couple comprenant une jeune femelle de trois ans apporte un signal encourageant. La dynamique de reproduction reste positive avec deux reproductions réussies : un poussin ayant pris son envol fin 2025 et un autre poussin toujours vivant en mars 2026”, est-il indiqué. Le volet “ex-situ” de conservation en captivité a connu “des avancées importantes” dans le cadre du projet Life Stop Extinction co-financé par l’Union Européenne et l’État. Grâce à l’appui de spécialistes hawaïens, au renforcement de l’équipe locale et à la mise en service de nouvelles volières, le programme compte aujourd’hui trois oiseaux en captivité et “une étape majeure a été franchie avec le premier poussin issu d’un œuf incubé en captivité élevé avec succès”.



Le Monarque de Tahiti n’est pas en reste. Il fait, lui aussi, l’objet d’un programme de sauvegarde, grâce auquel la progression des effectifs se poursuit avec 165 adultes fin 2025 contre 154 en 2024. La restauration de l’habitat s’est concrétisée par la mise en terre de 646 plants avec la participation des élèves de la filière de gestion de la faune et de la flore du lycée agricole de Taravao. Cette reforestation est associée à une campagne de lutte contre la petite fourmi de feu.



​“Les enjeux restent immenses”

SOP Manu ne ménage pas ses efforts à travers d’autres programmes. Elle vole par exemple au secours du Tūtururū avec l’association Toromiki no Mangareva, ainsi que du Koko et du Kākīkākī à Rapa en luttant contre les nuisibles et en contribuant à préserver leurs habitats naturels respectifs. Le Héron strié de Tahiti fait aussi l’objet d’un suivi : au moins 100 individus ont été recensés contre 70 en 2009, tandis qu’un programme de création d’une population de sécurité à Huahine s’est soldé par la “découverte majeure” d’un premier poussin attestant “la bonne adaptation des oiseaux réintroduits”.



L’année 2025 a également été marquée par la mise en œuvre d’un nouveau site internet et d’un centre de soins en bonne et due forme au siège de l’association, à Toahotu. Sur 474 oiseaux signalés, 367 ont pu être relâchés, soit un taux de survie de 77 %. Il s’agit majoritairement de Pétrels et de Noddis, mais d’autres espèces sont concernées.



“Les enjeux liés à la préservation de la biodiversité du Fenua restent immenses, mais notre détermination à mener à bien nos missions demeure intacte. L'appui de nos partenaires constitue un pilier fondamental de la réussite de nos actions”, adresse SOP Manu dans le cadre de ce point d’étape.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 1 Juillet 2026 à 15:12 | Lu 133 fois



