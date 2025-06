​Russes et Biélorusses devront avoir un visa pour entrer en Polynésie française

Tahiti le 9 juin 2025. Une décision publiée ce jour au Journal officiel de la République française.





Dans un arrêté publié ce 9 mai au Journal officiel de la République française, il a été acté la suppression des exemptions de visa accordées aux ressortissants biélorusses et russes pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant trois mois par période de six mois.



