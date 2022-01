Tahiti, le 4 janvier 2022 – Roberto Cowan, célèbre culturiste et créateur de la salle de musculation Roberto Gym à Faa'a est décédé mardi à l'âge de 67 ans.



Figure emblématique de la musculation en Polynésie, Roberto Cowan, est décédé mardi à l'âge de 67 ans. Il avait monté sa salle de musculation Roberto Gym en 1981. Grand sportif et défenseur d'un mode de vie sain et actif, il évoluait également dans le milieu du va'a et du motocross. En août 2021, pendant la crise sanitaire, il avait entamé une grève de la faim pour protester contre les fermetures des salles de sport. Il avait dû y mettre un terme après avoir été testé positif au Covid-19.