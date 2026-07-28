

​Retrait d’épaves maritimes des lagons

Tahiti, le 4 août 2026 - Le retrait de douze épaves et navires abandonnés sur le domaine public maritime de neuf îles de Polynésie française réparties entre les archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises a débuté.





Le Pays a entamé les opérations de retrait de douze épaves et navires abandonnés dans les lagons des îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Aratika, Napuka, Ahe, Fakarava et Ua Pou. Ces opérations de retrait complexes, financées par le Pays à hauteur de 100 millions de francs, ont débuté à Raiatea à la mi-juillet et devraient se terminer à Ua Pou en novembre prochain.



Les navires abandonnés seront entièrement dépollués puis évacués, sans aucun rejet en mer, avec un traitement des déchets assuré par des filières adaptées et conformes à la réglementation en vigueur.



Il convient néanmoins de rappeler qu'en toutes circonstances, les propriétaires de ces bateaux restent responsables de leurs biens et sont tenus de prendre en charge les frais liés au traitement, au retrait ou au démantèlement de leurs navires. Afin de renforcer la responsabilisation des propriétaires, le gouvernement compte proposer d’instaurer une obligation d’assurance spécifique couvrant le renflouement des navires circulant dans les eaux territoriales de la Polynésie française.



Le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des transports terrestres et maritimes et de la décentralisation, se réjouit du démarrage de cette opération de nettoyage qui contribue à la sécurité des navigants, à la protection des écosystèmes marins et à la réduction de la pollution visuelle de notre patrimoine naturel.



Il réaffirme ainsi la volonté de la Polynésie française d’agir concrètement pour la préservation durable de ses lagons, au bénéfice des habitants, des usagers de la mer et des générations futures.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 4 Août 2026 à 19:03 | Lu 282 fois



