

​Retour du navire chilien, l’Esmeralda, à Papeete

Tahiti le 28 août 2025. Le bâtiment-école « Esmeralda » de la marine chilienne fera escale à Papeete, du 6 au 10 septembre prochain.





Symbole vivant de l’histoire maritime du Chili, plus que bicentenaire, liée depuis ses débuts à la navigation la « Dama Blanca », comme on l'appelle historiquement, célèbre 70 ans de service au Chili, en tant qu'ambassadrice des mers et formatrice de nouvelles générations de marins.



L'« Esmeralda », qui porte le nom de la légendaire corvette sous le commandement d’un héros national, le commandant Arturo Prat, poursuit sa mission de formation des hommes et des femmes de leur Marine.



Les marins chiliens, diplômés des écoles navales et des gradés, forgent leur esprit et s'immergent dans l'essence même de la navigation, apprenant de précieuses leçons, au-delà des études, et qui ne se valident qu'en haute mer, où ils acquièrent les qualités d'un marin courageux.



À l'issue de ce voyage de formation, les officiers et marins seront prêts à relever les défis que la marine leur réserve, adaptés aux exigences changeantes du monde moderne.



La diversité des personnes qui composent ce navire veut refléter la diversité et la richesse de du pays, des déserts arides aux paysages majestueux du Sud, en passant par les territoires insulaires tels que Juan Fernández et l'île de Pâques.



Le navire-école « ESMERALDA » fut acheté à l'Espagne. En 1946, la marine espagnole ordonna la construction d'un voilier pour remplacer le navire-école « Juan Sebastian de Elcano ». Il fut baptisé « Juan de Austria » et sa construction débuta l'année même de la commande. En 1947, une explosion à la base de défense sous-marine causa de tels dégâts que la construction du voilier fut interrompue et le chantier naval fut au bord de la faillite.



Toutefois, le chancelier de l'ambassade d'Espagne au Chili, Eduardo Viada, et son attaché naval, le commandant Leopoldo Boado y Endiza, ont rencontré le sous-secrétaire d'État à la Marine, le contre-amiral Pedro Espina Ritche, et l'ont informé de l'impossibilité de payer la dette. Le contre-amiral Espina était intéressé par le navire inachevé « Juan de Austria » et a fait part de son intérêt au commandant en chef de la Marine, le vice-amiral Carlos Torres Hevia. Ce dernier, après des négociations complexes avec le soutien de l'ambassadeur d'Espagne au Chili, a finalement obtenu l'approbation du président de la République, Gabriel Gonzalez Videla, pour l'acquisition du navire. Cet achat a été approuvé le 27 décembre 1951 pour la somme de 2 980 000 dollars américains. Le 12 mai 1953, à 13h30, à marée haute, la coque du navire-école fut mise à l'eau depuis la cale des Chantiers Navals de Cadix S.A.



Le navire-école « Esmeralda » fête ses plus de 60 ans de service depuis sa remise par la Sociedad Astilleros de Cadix au gouvernement chilien.



Depuis 2011, un processus historique a débuté dans la marine chilienne : l’embarquement d’unités de surface dotées d’effectifs féminins a constitué une étape cruciale pour l’institution, le navire-école Esmeralda étant la première unité à avoir reçu le quota féminin.

Caractéristiques générales

Déplacement max. : 3 673 tonnes

Largeur de voilure : 2 870 m²

Nombre de voiles : 21

Vitesse max. avec moteur : 13 nœuds

Vitesse max. sous voiles : 17,5 nœuds

Longueur hors tout : 113,1 m

Largeur : 13,11 m

Tirant d'eau max. : 7 m

Profondeur de cale : 8,7 m

Hauteur au franc-bord : 5,3 m

