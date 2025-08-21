​Retour des concours du salon du livre

Tahiti, le 4 septembre 2025 - Lancement du Concours d’écriture et d’illustration du 25e Salon du livre de Tahiti, sur le thème “25 ans … et demain, e ananahi ia”.
L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui organisent la 25e édition du salon du livre de Tahiti “Lire en Polynésie”, qui se tiendra cette année du 16 au 19 octobre prochains sur l’esplanade basse de To’atā. Une édition anniversaire qui rassemblera public, scolaires, acteurs du monde du livre et les nombreux invités d’ici et d’ailleurs pour fêter la littérature et le quart de siècle de cet événement.
Pour cette nouvelle édition, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles et ses partenaires lancent le traditionnel Concours d’écriture du salon qui, cette année encore, invite les candidats à s’exprimer sous la forme d’une nouvelle et/ou d’une illustration sur le thème “25 ans … et demain, e ananahi ia”.
Le principe est simple : pour le concours d’écriture, les participants pourront envoyer leur texte en langues française ou polynésiennes sous la forme de nouvelles de 3.000 signes maximum (espaces compris) : pour le concours d’illustration, les participants pourront envoyer une œuvre, toutes techniques confondues, au format A4.
Les candidats peuvent d’ores et déjà envoyer leur production avant le 5 octobre. Les inscriptions se font sur le site www. Lireenpolynesie.pf
Les gagnants des différents concours seront désignés par un jury. Le lauréat de la catégorie adulte et les dix coups de cœur désignés par le jury verront leurs productions publiées sur le site internet www.lireenpolynésie.pf et exposées pendant le salon du livre du 16 au 19 octobre.
Les œuvres des lauréats seront également publiées dans les pages de Tahiti Infos et diffusés sur les ondes de Polynésie la 1ère.
L’organisation invitera les lauréats à lire et enregistrer leur texte en studio à l’occasion du salon du livre. Ils pourront repartir avec la version audio de leur nouvelle. Cette même version sera diffusée sur les ondes de Polynésie la 1ère.
Pour le concours d’illustration, un jury désignera les lauréats pour chaque catégorie et sélectionnera dix coups de cœurs qui, comme pour les nouvelles, pourront être publiés sur le site internet www.lireenpolynésie.pf, exposés pendant le salon du 16 au 19 octobre et publiés dans les pages de Tahiti Infos.
Un recueil numérique sera édité rassemblant les lauréats et coups de cœurs de ce concours du 25e salon du livre.
Plusieurs catégories ont été créées pour l’occasion. Enfants (jusqu’à 11 ans inclus), jeunes (de 12 à 17 ans) et adultes (à partir de 18 ans).
