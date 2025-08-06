

​Reprise du vol direct Papeete-Noumea avec AirCalin

Tahiti le 1er septembre 2025. Comme annoncé en mai dernier, Aircalin reprend sa ligne directe Papeete-Nouméa et offrira une connexion vers Bangkok et Paris dès le 11 décembre 2025.





La ligne directe Papeete-Nouméa sera opérée en A330 neo tri-classes avec un départ le jeudi soir de Papeete. Ce vol direct hebdomadaire s’ajoute au vol opéré le mardi en A320 via Nandi (Fidji), qui reste programmé jusqu'au 6 janvier 2026. Au-delà, la desserte de la ligne Papeete-Nandi-Nouméa sera suspendue et la destination Fidji proposée avec une escale à Nouméa.



La compagnie réactivera cette route à l’année pleine ou de façon saisonnière en fonction de l’évolution de la demande.

Côte tarif, la capitale thaïlandaise sera accessible depuis Papeete à partir de 159 900 francs l’aller-retour (tarif d’appel en basse saison).



La liaison directe entre Papeete et Nouméa offrira également une connexion de et vers Paris-CDG, avec une escale de 2h à Bangkok. Une route alternative idéale pour ceux qui souhaitent profiter de stop-overs et découvrir la Nouvelle Calédonie, ou visiter la Thaïlande et l’Asie du Sud-Est.



Les clients adhérents au programme de fidélité Flying Blue pourront cumuler et utiliser leurs miles en voyageant sur cette nouvelle ligne, comme sur l’ensemble des vols du réseau Aircalin.

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 1 Septembre 2025 à 17:57 | Lu 221 fois



