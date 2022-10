​René Temeharo ira finalement à l'ONU

Tahiti, le 30 septembre 2022 – Le président Édouard Fritch a finalement demandé à son ministre René Temeharo de se rendre à New York la semaine prochaine pour prendre la parole devant la Quatrième commission à l'ONU.



Surprise du chef pour le gouvernement. Après avoir annoncé, lundi matin, qu'aucun représentant de l'administration ou du gouvernement polynésien n'irait s'exprimer devant la Quatrième commission de l'ONU, la semaine prochaine à New York, Édouard Fritch a finalement décidé dans la semaine d'envoyer un membre de son gouvernement à la tribune onusienne. Comme chaque année depuis la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non-autonomes des Nations Unies, la Quatrième commission doit examiner la situation du processus de décolonisation en Polynésie française.



Et si le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, devait initialement remplacer le président du Pays sur place, le mouvement de grève des pompiers de l'aviation civile a finalement empêché le numéro deux du gouvernement d'entreprendre un déplacement aux États-Unis vendredi soir. C'est donc le ministre de l'Équipement, René Temeharo, qui a été choisi au pied levé pour suppléer son collègue vice-président.



“Rappeler la vérité”



“C'est par respect de cette instance et de la représentation au sein de l'ONU que le président a voulu envoyer une personne pour représenter la Polynésie”, expliquait vendredi René Temeharo pour justifier le changement d'avis de son président sur la présence d'une “voix” autonomiste à New York la semaine prochaine. Le ministre affirme qu'il y rencontrera notamment l'ambassadeur de France aux Nations Unies, mais qu'il ne sait pas si celui-ci siégera enfin face aux pétitionnaires pour faire valoir la voix de l'État français sur ce dossier.



“Lorsqu'on regarde l'histoire de la réinscription de la Polynésie française à l'ONU, c'est important de rappeler la vérité”, estime René Temeharo. “On était en période d'instabilité et un scénario a permis d'élire Oscar Temaru. Un scénario a abouti, avec une combinaison politique et les îliens notamment, à la réinscription.” Le ministre explique qu'il aurait souhaité que “la population s'exprime” sur un sujet de cette importance, décidé par un vote à l'assemblée. “La population n'a pas été appelée à se prononcer sur le sujet”, regrette René Temeharo.



Une “duperie” aux législatives



“Il est important d'aller dire à l'ONU que nous ne sommes pas colonisés, qu'il y a eu des évolutions statutaires de 1977 à nos jours. Ce sont les Polynésiens qui ont été à la tête de ce pays. Ce sont les Polynésiens qui ont dessiné l'avenir de ce pays depuis 1977 à nos jours. Même Oscar Temaru a participé à l'édifice”, défend le ministre qui s'exprimera en milieu de semaine devant la Quatrième commission. René Temeharo conteste par ailleurs formellement l'argument que s'apprête à formaliser le Tavini à l'ONU sur l'importance de sa victoire aux dernières élections législatives. “Beaucoup ont été dupés”, estime le ministre à propos du message tenu par les candidats indépendantistes lors de ces dernières élections. “À aucun moment, ils n'ont parlé d'indépendance”.



