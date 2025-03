​Renaissance de l’ex Tahiti Ia Ora Beach Resort à Punaauia

Tahiti le 19 mars 2025. L'hôtel, fermé en 2022 après la liquidation de sa société de gestion a été racheté par la société Tahiti Lagoon Resort du groupe Moana Nui, et va être rénové.





Après avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française, le conseil des ministres a accordé un agrément en défiscalisation locale à la société Tahiti Lagoon Resort dans le cadre de son projet de rénovation de l’hôtel anciennement dénommé « Tahiti Ia Ora Beach Resort ».



L’hôtel était fermé depuis plus de quatre ans. Le programme d’investissement bénéficie d’un crédit d’impôt de 318,6 millions de francs au titre du régime des investissements indirects et d’une réduction d’impôt de 12 millions de francs imputable sur les droits d’enregistrement au titre du régime des investissements directs.



Sur le plan social, la société Tahiti Lagoon Resort, filiale du groupe Moana Nui, envisage de créer 83 emplois directs à temps plein la 1ère année d’exploitation pour arriver ensuite à 121 emplois à temps plein la 6ème année d’exploitation. La rénovation de l’hôtel fera intervenir plusieurs entreprises locales dans les domaines du BTP et des prestations de services entraînant une dynamique positive sur les emplois indirects.



Le tribunal mixte de commerce de Papeete avait prononcé, en mai 2022, la liquidation judiciaire de la société exploitant le Tahiti Ia Ora Beach Resort qui employait la centaine de salariés de l'hôtel. L'avocat du propriétaire de l'hôtel, le Samoan Frédérick Grey, indiquait à l’époque que “les salariés seront repris par le repreneur de l'hôtel”.