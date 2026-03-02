

​Rémy Brillant en tête à Papeete

Tahiti, le 15 mars 2026 – Avec sa liste “apolitique”, l'ancien directeur général des services de Papeete, Rémy Brillant, est arrivé dimanche en tête du premier tour des élections municipales. Il a été longuement félicité par le maire sortant, Michel Buillard.



Au terme du premier tour des élections municipales dimanche, la liste menée par Rémy Brillant, “Papeete Na mua roa”, est arrivée en tête avec 37,15 % des voix suivie par “Tama no Papeete”, la liste de René Temeharo qui a obtenu 19,16% des suffrages. Tematai Le Gayic a quant à lui obtenu 18 % des voix et Tauhiti Nena 16 %, un score plutôt décevant pour celui qui a reçu le soutien du Tavini et qui ne s'attendait certainement pas à ce résultat. Enfin, Pascale Haiti Flosse a obtenu 4 % des voix et Boniface Tehei 3 %.



À Mamao dimanche soir, Rémy Brillant ne cachait pas sa joie : “On est très heureux, 38 % c'est pas mal et nous avons une avance confortable par rapport au second tour. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. Je suis sur le terrain depuis septembre 2024 pour me faire connaître, pour me légitimer. Nous avons une liste qui n'est pas politique. Nous on est là pour servir Papeete et servir rien que Papeete. Je pense que les gens l’ont compris.” Le candidat, qui semblait surpris d'arriver en tête de ce premier tour, a souhaité remercier ses électeurs : “Je voudrais remercier la population qui nous a reçu, qui nous a écouté. Toutes les discussions qu'on a eues, le programme, c'est eux qui l'ont bâti. C'est le résultat de tout ce travail mené par toutes nos équipes qui sont fantastiques, que ce soit dans tous les quartiers, à Titioro, à Tiperui, à Saint-Amélie. C'était un travail de fond”. Remy Brillant a également tenu à rendre hommage à l'actuel maire de la commune, Michel Buillard, un homme qui l'a “porté”.



Interrogé sur sa ligne de conduite quant au second tour qui se déroulera le 22 mars, Rémy Brillant a assuré qu'il n'était pas “dans le calcul” en expliquant que l'objectif était de “gagner” : “Nous avons un beau programme et on sent que la population est réceptive. C'est vraiment ça. Il faut qu'on gagne. On va retourner sur le terrain. On va déjà regarder les listes.” Aux côtés de Rémy Brillant, Michel Buillard s'est félicité que les électeurs aient suivi ses “consignes” en adoubant son dauphin.



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:56 | Lu 588 fois



