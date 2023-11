​Remontée du nombre de cas de covid au Fenua

Tahiti le 16 novembre 2023 - Trente nouveaux cas de Covid ont été recensés cette semaine en Polynésie française. 32% des personnes testées étaient porteuses du virus.





Le bulletin de veille sanitaire de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) fait état dans sa dernière publication d’une reprise assez significative du nombre de cas de covid déclarés en Polynésie française. 30 nouveaux cas ont été confirmés pour la seule semaine 45, sur 94 tests réalisés. Le nombre de cas confirmés identifiés rapportés augmente en S45, avec un le taux de positivité de 32% et un taux d’incidence de 11/100000 habitants pour l’ensemble du territoire. Un patient a été hospitalisé pour Covid en S45.



« Les sous-variants Omicron circulants identifiés sur des échantillons analysés par séquençage à l’ILM sont XBB.1.5, EG.5.1 (ERIS) et depuis la semaine dernière le plus récent sous-variant connu, le JN.1 (dérivé du BA.2.86) », explique le communiqué.

« Ces nouveaux sous-variants, plus contagieux, sont responsables de la recrudescence actuelle de la maladie. Ils ne semblent pas plus dangereux mais peuvent toujours provoquer des formes graves chez les personnes les plus fragiles. Ainsi, une dose unique vaccinale du nouveau vaccin Comirnaty Omicron® XBB.1.5 est recommandée pour toutes les personnes à risque, et en particulier de plus de 60 ans », poursuit la publication de l’ARASS qui demande « aux professionnels de santé de poursuivre le dépistage et la transmission des résultats au BVSO, ainsi qu’aux établissements de nous déclarer les éventuelles hospitalisations pour maladie Covid. »