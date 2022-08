​Relaxe en appel pour la jeune femme qui avait écrasé un homme à Huahine

Tahiti, le 4 août 2022 – La cour d'appel a confirmé jeudi la relaxe d'une jeune femme poursuivie pour homicide involontaire qui avait été prononcée par le tribunal de première instance. Le 24 juillet 2021 à Huahine, l'automobiliste avait roulé sur un homme qui était étendu, ivre, sur la route. Il n'avait pas survécu à ses blessures.



Une jeune architecte de 25 ans a été relaxée par la cour d'appel jeudi matin du chef d'homicide involontaire pour lequel elle était poursuivie. La juridiction a ainsi confirmé la décision rendue par le tribunal de première instance en septembre 2021.



Le drame avait eu lieu dans la soirée du 24 juillet 2021 à Huahine. Alors qu'elle amenait des clients à la pension dirigée par ses parents, la jeune femme – alors étudiante- avait roulé sur le corps d'un homme qui était étendu sur la route, non loin de son vélo qui était adossé à un muret. Les examens pratiqués sur le corps de la victime avaient permis d'établir que cette dernière avait bu une grande quantité d'alcool et avait fumé du paka. La conductrice du véhicule n'avait, quant à elle, ni bu ni fumé. Lors de l'audience devant la cour d'appel le 7 juillet dernier, l'avocate de la jeune femme, Me Isabelle Nougaro, avait expliqué que sa cliente était toujours très "traumatisée" par les faits.