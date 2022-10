​Record de touristes métropolitains en Polynésie

Tahiti, le 17 octobre 2022 – La fréquentation touristique en Polynésie française a atteint 91% de son niveau de 2019 au mois d'août 2022, annonce l'Institut de la statistique lundi. Les touristes originaires de Métropole n'ont jamais été aussi nombreux sur un mois d'août. Pour les Américains, c'est la plus forte fréquentation depuis 2006.



Deux ans de reports de réservations, une reprise du tourisme mondial, une forte offre aérienne et hôtelière… On connaît les raisons du rebond du tourisme en Polynésie française depuis plusieurs mois, mais les chiffres de l'Institut de la statistique (ISPF) continuent de confirmer l'embellie de la fréquentation touristique au fenua. Lundi, l'ISPF a publié ses derniers chiffres pour le mois d'août 2022. Pas moins de 19 833 touristes recensés sur un mois, soit 91% des effectifs du mois d'août 2019 avant la crise Covid. Le mois de juillet 2022 avait déjà offert 96% des effectifs d'avant-crise. La tendance est plus que confirmée.



Avec la fermeture de certains marchés asiatiques notamment, les deux marchés métropolitains et américains continuent d'affoler les compteurs. Premier marché avec 40% des touristes en août 2022, les effectifs métropolitains n'ont jamais été aussi nombreux en Polynésie française sur un mois d'août. Deuxième marché, les Américains sont 7% plus nombreux qu'en août 2019 et dépassent le seuil des 6 000 touristes sur un mois d'août pour la première fois depuis 2006…



Globalement, l'ISPF explique que ce sont les hôtels et pensions de famille qui bénéficient le plus de ce rebond avec des effectifs 6% moins élevés qu'en 2019 à la même période. La clientèle croisiéristes est en revanche 20 points plus basse qu'il y a trois ans. On notera également que la durée de séjour des touristes reste plus longue qu'en 2019 : 17,1 jours en moyenne contre 15 jours à l'époque. Et enfin en cumul sur les huit premiers mois de l'année 2022, 130 900 touristes se sont rendus en Polynésie. Ils étaient 157 000 à la même époque en 2019.



