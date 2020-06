​Reconstitution d'un crime conjugal à Faa’a

Tahiti, le 4 juin 2020 - Suite au décès d’une femme, battue par son compagnon à Faa’a le 3 août 2018, le juge d’instruction en charge de l’affaire a procédé, mardi soir, à une reconstitution de la scène au domicile du couple, dans la vallée des cochons à Puurai.



Début août 2018, les gendarmes de la brigade de Faa’a et les services de secours ont été appelés pour intervenir suite à une scène de violences conjugales à l’issue de laquelle une trentenaire avait perdu la vie. Les investigations avaient permis d’établir que, ce jour-là, le couple s’était disputé en raison d’une banale coupure de courant. Les deux trentenaires s’étaient battus avant que la femme ne tombe et que son compagnon lui tape la tête contre le carrelage. L’homme s’était ensuite emparé d’un petit meuble avec lequel il avait frappé sa concubine.



Placé en détention provisoire depuis les faits, l’homme violent a été extrait de Nuutania mardi soir dans le cadre d’une reconstitution organisée par Thierry Fragnoli, le juge d’instruction en charge de l’information judiciaire ouverte pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».



Il appartient désormais au magistrat instructeur de clore l’information judiciaire et de rendre son ordonnance de mise en accusation. Les faits reprochés au mis en cause, qui avait déjà été condamné pour deux faits de violences commis sur la victime, sont passibles de 20 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises.