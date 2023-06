​RSMA : la 4e compagnie dévoile ses plans pour Hao

Hao, le 28 juin 2023 – Les esquisses d’architecte des installations de la 4e compagnie du Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Hao ont officiellement été présentés sur le site de leur future implantation, mardi. Une convention a également été conclue pour l’ouverture prochaine d’une classe Défense, sur place.



L’installation d’une nouvelle unité du Régiment du service militaire adapté (RSMA) à Hao – la quatrième en Polynésie après celles de Hiva Oa, de Tubuai et de Arue –, a été déclenchée sur décision du président de la République Emmanuel Macron, en juillet 2021. Depuis deux ans maintenant l’armée, l’État et le Pays travaillent sur ce projet en partenariat avec cette commune des Tuamotu. Si pour l’instant, cette 4e compagnie du RSMA-Pf est logée dans des locaux provisoires aménagés dans l’ancienne école maternelle de Hao, ses infrastructures définitives devraient être livrées courant 2028. Cette nouvelle base RSMA de Hao doit être construite sur un terrain de 5,5 hectares situé à environ 2 km à l’ouest du village principal. Le terrain de l’ancien camp du 5e régiment étranger (5e RE). Courant 2028, selon le planning présenté mardi, le RSMA de Hao occupera une surface de 5 600 m2. Le coût estimé des travaux de sa construction est de 40 millions d’euros (4,8 milliards de Fcfp).



Mardi, sur site, les esquisses de cette future 4e compagnie ont été dévoilées en présence notamment du ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, de l’administrateur des Tuamotu-Gambier, Arnaud Benoît, du Colonel Olivier Berbain, chef d’état-major interarmées, du Colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA-Pf, d’élus et de représentants de la société civile de Hao.



Écoresponsable



Tous les bâtiments seront construits à 1,50 mètre du sol. Le bâtiment accueillant l’espace de restauration pourra également faire office d’abri anticyclonique. La compagnie sera dotée d’une usine de traitement des déchets et d’un dispositif de désalinisation d’eau de mer. Comme déjà annoncé, le RSMA de Hao sera tourné vers les économies vertes et bleues des Tuamotu-Gambier, et dispensera des formations tournées sur l’éco-tourisme. À cette fin, deux écolodges de 60 m2 sur pilotis sont destinés à la formation.



Cette nouvelle compagnie ambitionne d’accueillir à terme environ 150 volontaires et sera dotée de toute l’infrastructure nécessaire : salles de cours, unité de restauration, espaces pédagogiques, plateau sportif, bureaux, ateliers, etc.



Reste maintenant à publier les appels d’offres courant 2023, début 2024 pour des travaux qui sont censés débuter en 2024, pour une réception estimée, donc, en 2028 avec la promesse d’emplois en perspective pour les habitants de l’atoll.



Nouvelle classe défense



Deuxième temps fort de la cérémonie organisée mardi à Hao : la signature d’une convention pour l’ouverture d’une classe Défense au collège de Hao. Il s’agira de la treizième en activité en Polynésie française. Ce dispositif qui s’intègre dans le planning scolaire permet à des classes de collège et de lycée d’être parrainées par une unité militaire. Des temps de rencontre et d’activités entre les élèves et les militaires sont aménagés dans l’emploi du temps des jeunes scolarisés pour une meilleure compréhension des ressorts de la défense et la sécurité nationale. “Ce partenariat montre l’envie de démultiplier tous les outils à notre disposition pour se doter du maximum de chances à offrir aux élèves, pour qu’ils aillent le plus haut possible dans les meilleures conditions possibles”, s’est félicité le vice-recteur Thierry Terret. “C’est un partenariat qui ne peut que prospérer avec encore plus d’opportunités.” Un avis que partage le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, qui voit dans l’ouverture de cette classe Défense “une très belle opportunité que l’on donne à l’éducation et à l’armée dans un but commun, la réussite de nos jeunes. Cette réussite utilise le civisme comme levier et la pratique professionnelle comme moyen. Nous avons besoin d’une jeunesse volontaire, instruite, remplie d’un idéal pour construire ce pays et être actrice de sa citoyenneté”.