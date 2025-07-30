

​Protocole met fin à la grève chez Socimat-Sotapor

Tahiti le 29 août 2025 – Un protocole d’accord a été signé jeudi entre l’entreprise Socimat-Sotapor pour mettre fin à la grève.



Il est un peu plus de quinze heures jeudi, lorsque le délégué syndical au sein de l’entreprise Socimat-Sotapor, Arthur Tuteitihou tient entre ses mains le protocole d’accord qui venait tout juste d’être signé entre la direction et le délégué syndicale ainsi que les trois délégués du personnel de la CSTP-FO. Le sourire était d’ailleurs sur le visage de tous les salariés grévistes, qui, après quatre jours, voyaient le terme d’un mouvement de grève initié lundi matin.



Rappelons également que mardi dernier, le syndicat avait soumis une contreproposition à la direction, estimant à l’unanimité des salariés grévistes, que le projet de protocole proposé par la société, “n’était pas assez clair” dans ses propositions.



“Le délai de carence ne s’appliquera pas tant que cela ne sera pas voté dans les hautes sphères”



Interrogé Arthur Tuteitihou s’est dit “satisfait”. Le syndicaliste remercie même la direction pour “l’effort” qui a été fait.



Pour ce qui est du délai carence, le syndicaliste assure aussi avoir eu gain de cause : “Nous avons la garantie qu’au sein de la société le délai de carence ne s’appliquera pas tant que cela ne sera pas voté dans les hautes sphères (la Fédération générale du commerce, NDLR). Et à ce moment, ce sera aussi appliqué ici à Socimat. Mais pour le moment ce n’est pas le cas. Tant que cela ne sera pas officiel. On a la garantie que ce ne sera pas pour demain.”



Pour ce qui est du harcèlement au travail, la direction a d’ailleurs indiqué aux syndicalistes qu’elle prendra des mesures claires : “soit la direction va sanctionner soit ce sera un licenciement”, a résumé le délégué du personnel, Alexis Tihoni. La direction a également rappelé qu’elle “demeure vigilante” sur cette revendication, que le règlement intérieur est “scrupuleusement” appliqué et qu’elle fera appel à des professionnels lorsque des tensions verront le jour.



Pour ce qui relève du dispositif de don de congés, la direction a souligné que cela est déjà appliqué au sein de l’entreprise Socimat-Sotapor. Elle a rajouté, comme demandé par les salariés grévistes, que désormais cela se fera avec l’accord de la direction et, bien évidemment, des deux salariés concernés.



Le délégué syndical précise avoir obtenu une augmentation de 5 % concernant la revalorisation salariale. Le principal point d’achoppement dans l’entreprise, d’ailleurs. Mardi dernier la direction avait proposé une augmentation allant de 0 à 5 %. Proposition refusée par les salariés grévistes par crainte du “cas par cas”. Ces derniers, dans leur contreproposition avait demandé que tous les salariés avec une rémunération de base brute en-dessous de 400 000 francs soient revalorisés.



La direction a promis qu’un “effort particulier sera fait jusqu’à 5 % (…) pour les plus bas salaires” de l’entreprise. Les salariés grévistes ont repris le chemin du travail ce vendredi matin.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 29 Août 2025 à 13:47 | Lu 141 fois



