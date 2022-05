​Projet City à Punaauia : "Si le conseil municipal s'oppose, nous suivrons c'est sûr"

Tahiti, le 3 mai 2022 – Interrogé sur la position du gouvernement quant au projet résidentiel du Groupe City à Punaauia, le président du Pays Édouard Fritch a assuré qu'il suivrait la position exprimée par la mairie de Punaauia : "Si le maire et son conseil municipal s'opposent, nous suivrons c'est sûr."



En marge du conseil politique du Tapura, lundi soir, le chef de la majorité et président du Pays, Édouard Fritch, a réagi à la manifestation de riverains de Punaauia ce week-end contre le projet résidentiel du Groupe City sur les terrains de l'ancien Tahiti Village. Interrogé sur la position du gouvernement sur ce projet, le président a assuré qu'il se rangerait à la volonté du conseil municipal de Punaauia et de son tāvana. "C'est le premier concerné par cette affaire. C'est la commune de Punaauia qui accueille le projet. J'attendais la réaction de la commune de Punaauia", a expliqué Édouard Fritch. "Si le maire et son conseil municipal s'opposent, nous suivrons c'est sûr." Le maire et plusieurs élus du conseil municipal se sont en effet joints aux manifestants ce week-end et la municipalité n'a pas caché sa frilosité envers ce projet.



Visiblement plus enclin à une révision du projet qu'à un abandon, le président du Pays a concédé lundi soir : "400 appartements, c'est énorme pour ce coin. Est ce qu'il y aura une révision du projet ? Maintenant, c'est aussi à la commune de nous le dire. Je pense que le maire est conscient qu'il faut qu'il y ait de l'activité sur Punaauia pour créer des emplois. Cela va être un moyen pour que nous puissions développer un peu plus Punaauia, mais je pense qu'il a aussi raison. Il faut que cela se fasse raisonnablement, à taille humaine bien sûr." Le moment n'est en effet pas propice pour le Tapura à se brouiller avec le maire de Punaauia, surtout vu l'enjeu dans la troisième circonscription des législatives avec Faa'a et les îles Sous-le-vent qui ont majoritairement voté contre le candidat Emmanuel Macron soutenu par le Tapura au second tour de la présidentielle.



"Je dis : chapeau"



Sur le fond du problème, le président du Pays dit s'inquiéter "de l'environnement", mais aussi de la circulation sur place. "Il y a un carrefour, vous le savez bien, sur cette partie de Punaauia qui est gênant. On n'arrive pas vraiment à résoudre le problème du rond-point. Donc on va en discuter avec le maire, mais je dis : chapeau, il a été à l'écoute de sa population et il semblerait qu'il ait pris sa position. Donc j'attends l'avis du conseil municipal."