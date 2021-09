​Prison ferme pour les "caïds" de Tiahura

Le 26 juin dernier à Moorea, deux faits de violences en réunion s'étaient déroulés en fin d'après-midi lors d'un événement privé au motu Tiahura, puis aux abords d'un restaurant proche du centre “Le Petit Village” à Haapiti. La rixe avait fait neuf victimes, dont une reconnue en interruption temporaire totale de plus de huit jours à la suite de son agression.Le procès des jeunes originaires de la commune impliqués lors de ces rixes s’est tenu début septembre. Le délibéré est tombé ce mercredi. Trois des jeunes meneurs dans les deux agressions sont maintenus en détention pour y purger des peines de trois ans de prison dont deux avec sursis pour l’un, et de quatre ans assortis d’un an de sursis pour les deux autres. Les six autres prévenus sont condamnés à des peines allant de 12 mois à deux ans assorties de sursis.Le procès sur les intérêts civils des victimes de ces agressions aura lieu le 19 janvier prochain.