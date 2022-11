​Préavis de grève dans les écoles du 1er degré

Tahiti, le 19 novembre 2022 – Dans un post diffusé sur sa page Facebook vendredi, le STIP/AEP – UNSA Éducation indique qu'il a déposé vendredi un préavis de grève pour le jeudi 24 novembre. Il demande une modification des modalités de mise en œuvre du texte des "108 heures".



Dans un courrier adressé au vice-recteur et publié vendredi sur la page Facebook du Syndicat territorial des instituteurs professeurs et agents de l'éducation publique (STIP/AEP), la secrétaire générale du syndicat, Diana Yieng Kow, indique qu'un préavis de grève a été déposé pour le jeudi 24 novembre. Elle explique ainsi qu'elle a été "interpellée par de nombreux enseignants du premier degré qui s'inquiètent des modalités de mise en œuvre des "108 heures" en Polynésie française".



Le syndicat ne conteste pas l'application de ce texte mais la "répartition de sa volumétrie horaire" et notamment les 54 heures dévolues aux activités pédagogiques complémentaires (APC). Diana Yien Kow rapporte qu'après les assises de l'école de demain, qui ont été un "moment de concertation des acteurs du système éducatif polynésien", les enseignants "ne se retrouvent pas dans les propositions portées par l'administration" et que "la méthodologie employée avec la présentation des volumétries horaires dans certaines circonscriptions accentue le sentiment d'incompréhension du corps enseignant".



24 heures de grève



Le 7 novembre dernier, le syndicat avait adressé un courrier à ce sujet au vice-recteur qui est "resté sans réponse". Réuni le 16 novembre dernier en assemblée générale, il a donc voté "unanimement" le dépôt d'un préavis de grève. Cette "grève d'avertissement prendra effet le jeudi 24 novembre pour 24 heures dans tous les établissements du 1er degré de la Polynésie française". Elle concerne tous les personnels enseignants, d'éducation et les psychologues de l'Éducation nationale.



Rappelons que les enseignants doivent assurer 24 heures d'enseignement à leurs élèves auxquelles s'ajoutent 108 heures réparties entre les APC, les heures de formation, les conseils d'école et les travaux pédagogiques.