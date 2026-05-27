

​Préavis de grève chez Redion (Europ Assistance)

Tahiti le 18 juin 2026. Le 15 juin dernier, la confédération syndicale Otahi a déposé un préavis de grève au sein de la société Redion (anciennement Europ Assistance). A défaut d’accords trouvés, le syndicat appelle le personnel à la grève à compter de ce dimanche, 00h00.





Nouveau préavis de grève déposé. Cette fois-ci, c’est au sein de la société Redion, anciennement Europ Assistance que le syndicat Otahi intervient. "Cette décision (…) est la conséquence directe d’une dégradation profonde et continue du climat social au sein de l’entreprise depuis la fin de l’année 2025", est-il expliqué dans le préavis.



Le syndicat dénonce des relations entre la direction et les représentants du personnel "qui se sont progressivement détériorées". Des discussions ont déjà été engagées mais qui paraissent, sous l’œil du syndicat, "insuffisantes pour restaurer un climat serein au sein de la structure."



Plusieurs points sont ainsi évoqués comme "des contre-pouvoirs affaiblis" et une gestion d’entreprise qui "s’effectue au détriment du dialogue".



17 points figurent dans le préavis de grève comme le remplacement de la prime de fin d’année par un 13e mois, le relèvement de la prime de repas, le versement d’une prime carburant, le rétablissement de la majoration de nuit pour les ambulanciers ou encore le renforcement de ce service par des embauches.



Le préavis de grève intervient aussi en défense d’un salarié touché par une procédure de licenciement que le syndicat estime "sans motifs et sans fondement au détriment des patients" ainsi qu’une déléguée syndicale.



Contactée, la direction de Redion a confirmé que, ce jeudi matin, une réunion de quatre heures s’était tenue dans de bonnes conditions. "Cela s’est plutôt bien passé", confirmait Marine Noguier, directrice générale par intérim qui porte plusieurs dossiers à l’heure actuelle après avoir du enregistrer plusieurs départs dans le pôle de direction pour des congés maternité notamment.



Concernant les griefs sur les deux salariés expliqués dans le préavis, cette dernière estime pour sa part que "les points individuels n’ont pas à être évoqués dans les discussions syndicales et que c’est au tribunal de travail de statuer si les problèmes sont avérés."



Les discussions salariales sont bien en cours, mais avec la prise en compte que Redion est une agence régionale faisant partie d’une plus grande partie nationale et que la direction locale "n’est pas seule à décider." "90% de notre chiffre d’affaires provient de la CPS", alerte cependant Marine Noguier. "Nous faisons attention à nos dépenses pour ne pas élever nos coûts d’évasans et les faire peser sur le public."



La direction espère enfin que les discussions à venir permettront de lever la grève avant dimanche. "J’en appelle à la responsabilité de chacun", conclut-elle. "Si la grève devenait effective, nous garantirions l’activité et on se concentrera sur les activités les plus critiques. On parle là de la vie de patients."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 18 Juin 2026 à 15:48 | Lu 219 fois



